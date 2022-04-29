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Задержан бывший директор Бишкекского санитарного полигона

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- Наталья Крайнова
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Задержан бывший директор муниципального предприятия "Бишкекский санитарный полигон". Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что прокуратурой Бишкека расследуется уголовное дело по нарушениям при реализации проекта о строительстве Бишкекского санитарного полигона.

По результатам следственных мероприятий по подозрению в совершении преступления по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса КР задержан бывший директор муниципального предприятия "Бишкекский санитарный полигон" А.Б.С. и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Также в связи с неустановлением местонахождения бывшего мэра столицы И.А.С. (Прим. ред. Албек Ибраимов) и бывшего советника мэра Г.А.М., курировавшей вопросы реализации проекта, им предъявлены заочно обвинения.

Прокуратурой города Бишкека продолжаются активные следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных лиц, а также на возмещение причиненного материального ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/417528
Теги:
Генеральная прокуратура, коррупция, мусор, Албек Ибраимов, мэр
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