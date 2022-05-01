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Во всех ЦОН города Бишкек за услуги можно оплатить картой

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В целях по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению, согласно указу президента КР, министерство цифрового развития КР запустило во всех ЦОНах города Бишкек приём оплаты за услуги с помощью банковских карт через POS-терминалы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития КР.

ГП "Кыргыз почтасы" при МЦР КР проработало вопрос интеграции POS-терминалов с внутренними системами. Принимаются карты платежных систем ЭЛКАРТ, VISA, МИР.

Первый терминал по безналичной оплате установили 7 марта 2022 года в тестовом режиме в ЦОН-4 (здание "Эльдорадо"). Теперь проверочный период будут проходить в остальных ЦОН города Бишкек:

ЦОН-1 (12 мкр. ул. Жетикашкаева 29),

ЦОН-2 (Ч. Валиханова, 2б)

ЦОН-3 (бул. М.Гвардии 4)

ЦОН-5 (ул. Садырбаева 107)

Также на сегодняшний день весь комплекс оказываемых госуслуг населению, включая прием платежей, полностью автоматизирован. При оказании услуги автоматически формируются уникальный код оплаты и сумма оплаты. Оплату за услугу можно произвести в кассах банков внутри ЦОН, через мобильные приложения "Элсом" и RSK 24. Ведется и работа по выводу услуги приема безналичных платежей в мобильном приложении "Элкарт мобайл".


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URL: https://www.vb.kg/417555
Теги:
ЦОН, Бишкек
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