Во всех ЦОН города Бишкек за услуги можно оплатить картой

В целях по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению, согласно указу президента КР, министерство цифрового развития КР запустило во всех ЦОНах города Бишкек приём оплаты за услуги с помощью банковских карт через POS-терминалы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития КР.
ГП "Кыргыз почтасы" при МЦР КР проработало вопрос интеграции POS-терминалов с внутренними системами. Принимаются карты платежных систем ЭЛКАРТ, VISA, МИР.
Первый терминал по безналичной оплате установили 7 марта 2022 года в тестовом режиме в ЦОН-4 (здание "Эльдорадо"). Теперь проверочный период будут проходить в остальных ЦОН города Бишкек:
ЦОН-1 (12 мкр. ул. Жетикашкаева 29),
ЦОН-2 (Ч. Валиханова, 2б)
ЦОН-3 (бул. М.Гвардии 4)
ЦОН-5 (ул. Садырбаева 107)
Также на сегодняшний день весь комплекс оказываемых госуслуг населению, включая прием платежей, полностью автоматизирован. При оказании услуги автоматически формируются уникальный код оплаты и сумма оплаты. Оплату за услугу можно произвести в кассах банков внутри ЦОН, через мобильные приложения "Элсом" и RSK 24. Ведется и работа по выводу услуги приема безналичных платежей в мобильном приложении "Элкарт мобайл".