Текебаев обсудил с Торстеном Свобода трудоустройство кыргызстанцев в ФРГ

В Берлине посол КР в ФРГ Омурбек Текебаев провел встречу с руководителем германской компании "EDUVISO" Торстеном Свобода, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, Свобода проинформировал о деятельности компании и сообщил, что в сотрудничестве с рядом медицинских колледжей Кыргызстана с 2019 года осуществляется целевое обучение специальности и немецкому языку около 80 кыргызских студентов-медсестер, которые в последующем будут проходить практику и работать в ФРГ. В 2022 году на стажировку в Германию приедут первые выпускники данной программы.

"Посол КР Омурбек Текебаев отметил важность данной системной работы, направленной на подготовку в Кыргызстане конкурентоспособных специалистов-медсестер со знанием немецкого языка, которые будут востребованы на рынке труда Германии и выразил готовность кыргызской стороны в оказании всесторонней поддержки деятельности компании "EDUVISO" в Кыргызстане. Он также сообщил о проработке посольством с германской стороной организованной подготовки в КР и привлечения в ФРГ квалифицированных специалистов со знанием немецкого языка и по другим специальностям и профессиям.

Свобода сообщил, что в ближайшее время планируется подписание Соглашения между Центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР и германской компанией "EDUVISO" для тесного взаимодействия и расширения направлений сотрудничества".