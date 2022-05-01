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Спасти потерявшего память и любовь

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- Светлана Лаптева
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Трудно жить больным старикам в нашей стране. Инсульты, деменция, инфаркты, другие болезни, делающие человека беспомощным, - большая беда. И если в первый период, требующий экстренного медицинского вмешательства, больной под присмотром врачей в больнице, то потом пациент, если он одинок, или его родные оказываются один на один с проблемой ухода за ним. Что делать: бросать работу и сидеть дома, а как тогда зарабатывать?

Обсуждать в публичном пространстве эту тему у нас не принято, мол, в нашей стране такой менталитет. Всегда найдется кто–то из родных - присмотрит. Но, может, уже надо открыто посмотреть на проблему? Подумать, что и в наших условиях можно совместить и традиции, и наработки цивилизации? И если уж быть честными: уход требует постоянного присутствия около больного няньки, денег, лекарств... Или еще один вариант - отдать родственника в пансионат для престарелых с медицинским уходом. Но есть ли у нас такие?

От предубеждений: я тебя никому не отдам

У многих совершенно предвзятое отношение к подобным учреждениям. Расхожие фразы "он сдал свою мать в дом престарелых", "знаем мы: в этих частных пансионах только деньги загребают, а на самом деле издеваются над больными стариками": Многие говорят: "Я никогда не отдам своих родителей в интернат, сами будем ухаживать". А если вы сами окажетесь одинокими и больными?

В жизни происходят и совершенно тягостные истории. В один прекрасный вечер вы возвращаетесь домой, а вместо умного и доброго старичка вас встречает человек, потерявший память. Совсем. Он тот же, но только деменция или микроинсульт лишает его адекватности, за один день съедает личность. И хотя вы пытаетесь достучаться, докричаться до прежнего близкого и родного, а ответа нет - перед вами старый, но иной человек.

Вы бросаетесь к врачам, кажется, целый мир зовете в помощники - надо же спасти родного человека! И если вам повезет с хорошим участковым, неврологом, психологам, психиатром и у вас есть какие–то деньги - вы успеваете зацепиться за край. И вытащить, сохранить хотя бы осколки разума и здоровья. Что дальше? Стационар? Но известно, что у нас стариков после 80–ти не принимают. Значит, домашнее лечение и квалифицированный уход. А вот тут ловушка. Потому что надо идти на работу, но кто–то должен оставаться рядом с больным, который каждую минуту может сотворить непоправимое, ухаживать за ним, кормить, вовремя давать лекарства. И не один день, а до конца его жизни. А как же зарабатывать на коммуналку, продукты? И новый вопрос: кто может присмотреть за беспомощным человеком в Бишкеке? Родные и знакомые быстро расстворяются после одной–двух вахт у постели больного. И остаешься ты один на один с ситуацией.

Служба сиделок, пансион или сами?

Мы попросили рассказать, как часто обращаются с такими проблемами, директора пансиона для престарелых в Бишкеке и патронажной службы сиделок "Уход" Вилию Ильину.

По ее словам, она организовала патронажную службу сиделок в 2005 году, а в 2007–м открыла первый пансион для престарелых в столице.

Обращений много и вопросов много, но их надо решать. Самое время, чтобы общественность попыталась осознать, задуматься, что можно сделать для этого?

В городе существует много организаций, которые занимаются пожилыми людьми, но их деятельность связана с теми из них, кто является самостоятельными и не нуждается в постоянной помощи. Для них закупают продукты, убирают в домах и т.д.

А как выживают те, кому нужен постоянный уход да еще и медицинское обслуживание? Очень плохо. В организации оказывают такие услуги. Оплату за них производят родственники или сами больные. Но не каждый в состоянии эти услуги оплатить.

Особые сложности возникают, когда пациент нуждается в медицинских услугах, например, лечении ран, уколах, контроле за приемом таблеток, смене памперсов. Но кто это будет делать?

Много лет назад в Кыргызстане отменили лицензирование медицинских сестср. И что получается? Врач назначает полноценное лечение на дому: капельницы, уколы, но сделать это медсестра не имеет права. Разрешается подобное лечение только в амбулаторных условиях в поликлинике. Но если не все больные люди могут дойти до поликлиники? Сейчас медсестры, приходя на дом к больному, нарушают закон и находятся под угрозой различных санкций и наказаний.

Также вне закона на дому работают сиделки. В нашей стране отсутствует профессиональный институт таких работников. Те, которые есть, - все без нужной подготовки. "Правильная" сиделка должна быть профессиональным медицинским работником с навыками физиотерапии.

Вот поэтому патронажным уходом часто заняты случайные люди, не умеющие правильно работать.

В Кыргызстане открывается все больше частных домов престарелых. Но их никто не контролирует, и они не подчинены никакому уполномоченному органу. Необходима их аккредитация, государственный реестр поставщиков социальных и медицинских услуг в домах престарелых и на дому. Это не блажь, не роскошь, а острая необходимость для защиты больных.

Острая беспомощность влияет на их качество жизни и достоинство. В таком положении они становятся жертвами черных риэлторов, мошенников, бесчестных родственников. А по Конституции право на достойную жизнь должен иметь каждый


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URL: https://www.vb.kg/417558
Теги:
пожилые люди, Кыргызстан
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