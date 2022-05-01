Кайрат Осмоналиев обсудил с Гошгаром Тахмазли экспортные возможности КР

Посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев встретился с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, на встрече Осмоналиев акцентировал внимание на экспортные возможности Кыргызстана с учетом ценовой политики отечественных производителей, экологичности и импортной корзины Азербайджана.

"В частности, были обозначены молочные продукты, мясо и мясные изделия, рыба, фасоль, мед и так далее. Со своей стороны, Гошгар Тахмазли отметил, что Агентство пищевой безопасности является одним из ключевых органов по вопросу вхождения в азербайджанский пищевой рынок, т.к. все импортируемые и экспортируемые пищевые продукты проходят тщательный контроль на базе современных исследовательских и лабораторных центров его ведомства.

По итогам встречи стороны подчеркнули взаимный интерес и готовность к установлению тесного контакта с компетентными визави и интенсифицировать сотрудничество по взаимному увеличению товарооборота сторон".