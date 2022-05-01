Войска Бишкекского гарнизона готовятся к празднованию 9 мая

В преддверии памятной даты проводится тренировка прохождения торжественным маршем личного состава войск Бишкекского гарнизона и подготовка военной техники времен ВОВ к показу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

По данным пресс-службы, 9 мая 2022 года на площади "Победы" города Бишкек состоится митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с участием личного состава войск Бишкекского гарнизона.

В памятном мероприятии примут участие ветераны войны и труженики тыла, руководители министерств и ведомств, представители военно-дипломатического корпуса, а также жители и гости столицы.

У южных ворот столицы в 9.00 стартует ставшая традиционным международная акция "Бессмертный полк".