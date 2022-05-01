Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником труда

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 1 Мая - Праздником труда.

Пресс-служба главы государства приводит текст поздравления президента:

"Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Праздником труда!

Этот праздник является особенным, он объединяет людей разных профессий и поколений, всех тех, кто своим упорным трудом и усердием вносит вклад в развитие общества и страны в целом.

Во многих странах мира 1 мая отмечается как Международный день труда. Этот праздник отмечается в нашей стране уже много лет и стал частью нашей истории. 1 мая - это символический день, который несет с собой ощущение весеннего тепла, благополучия и сплоченности людей.

Недаром говорится: где труд, там и развитие, только благодаря упорному труду, твердой воле и мужеству каждого можно добиться развития и процветания нашей страны. История показала, что нужно неустанно работать, чтобы двигаться вперед и достигать высоких благородных целей. Как сказал наш известный государственный деятель Исхак Раззаков: "Сладок сон, но работа слаще".

Уважаемые кыргызстанцы!

Честный и добросовестный труд являются основой успешного развития любого общества.

Уверен, что мы сможем обеспечить светлое будущее нашей страны и счастье наших детей, опираясь на неустанные усилия и трудолюбие нашего народа.

Пусть этот праздник труда станет днем, который вдохновит всех нас на новые свершения!"