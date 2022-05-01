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Задержан бывший председатель ЦИК КР Туйгунаалы Абдраимов

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР выявлен факт злоупотребления должностным положением экс-полномочного представителя Правительства КР в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимовым, который в бытность председателем ЦИК КР вынудил должностных лиц сельской управы "Жээк" Ысык-Атинского района безвозмездно выделить мусорный полигон площадью 11,2 га ЗАО "Кайнар", в котором доля Абдраимова составляет 95% акций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, согласно распоряжению Иссык-Атинской районной администрации ЗАО "Кайнар" было обязано соблюдать все санитарные и экологические нормы на отмеченном участке и согласно имеющимся договорам мэрия Канта с 2015 года ежемесячно выплачивало ЗАО "Кайнар" 250 тысяч сомов за утилизацию твёрдо-бытовых отходов.

Однако установлено, что со стороны ЗАО "Кайнар" какие-либо санитарные нормы по утилизации ТБО не соблюдаются, ограничиваясь лишь организацией свалки.

Так, 30 апреля 2022 года по вышеуказанным фактам ГКНБ КР возбудило уголовное дело с предварительной квалификацией деяния, предусмотренного ст.337 ч.4 УК КР и по подозрению в совершении указанного преступления Туйгунаалы Абдримов был задержан и водворён в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ Кыргызской Республики продолжаются следственно-оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/417565
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, Туйгунаалы Абдраимов
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