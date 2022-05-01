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В КР пропускные пункты приведут в соответствие с требованиями ЕАЭС

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Первый заместитель председателя кабинета Министров Кыргызской Республики Арзыбек Кожошев провел совещание по улучшению таможенной инфраструктуры пропускных пунктов на границе Евразийского экономического союза в части их приведения в полное соответствие с требованиями интеграционного объединения.

В ходе совещания была заслушана информация представителей Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

По итогам совещания первый зампред кабмина дал ряд поручений, в том числе утвердить План мероприятий по приведению таможенных пунктов пропуска в полное соответствие с требованиями ЕАЭС и провести совместный двухэтапный мониторинг пунктов пропуска. Профильным государственным органам поручено оказать полное содействие в реализации указанных мероприятий.

В завершении Арзыбек Кожошев подчеркнул необходимость своевременного исполнения всех поручений, отметив персональную ответственность руководителей министерств и ведомств.


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URL: https://www.vb.kg/417566
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан, Кабинет министров
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