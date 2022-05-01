В КР пропускные пункты приведут в соответствие с требованиями ЕАЭС

Первый заместитель председателя кабинета Министров Кыргызской Республики Арзыбек Кожошев провел совещание по улучшению таможенной инфраструктуры пропускных пунктов на границе Евразийского экономического союза в части их приведения в полное соответствие с требованиями интеграционного объединения.

В ходе совещания была заслушана информация представителей Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

По итогам совещания первый зампред кабмина дал ряд поручений, в том числе утвердить План мероприятий по приведению таможенных пунктов пропуска в полное соответствие с требованиями ЕАЭС и провести совместный двухэтапный мониторинг пунктов пропуска. Профильным государственным органам поручено оказать полное содействие в реализации указанных мероприятий.

В завершении Арзыбек Кожошев подчеркнул необходимость своевременного исполнения всех поручений, отметив персональную ответственность руководителей министерств и ведомств.