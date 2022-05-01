Омбудсмен Атыр Абдрахматова провела прием граждан в режиме онлайн

Омбудсмен Кыргызской Республики Атыр Абдрахматова впервые в практике работы государственных и муниципальных органов провела приём граждан по личным вопросам в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

По данным пресс-службы, в онлайн-режиме через программу "zoom" были приняты 29 граждан – жителей городов Токмок, Кара-Балта, Кемин и Шопоков Чуйской области, а также жители с. им. Н. Крупской. На онлайн-прием также черех мессенджер WatsApp вышли около 40 жителей поселения "Панорама" Аламудунского района.

Омбудсмен Абдрахматова, объясняя новый формат работы, отметила, что практика защиты прав человека показывает, что социально-уязвимые группы; граждане, проживающие в отдаленных районах, часто ограничены в ресурсах (финансы, время, знания), что усложняет доступ к качественной и своевременной правовой консультации для защиты своих прав.

"У большинства граждан устойчивое мнение, что на месте они не смогут защитить свои права и надо обязательно попасть на прием руководителей министерств и ведомств в Бишкеке. За это время они пропускают сроки защиты или восстановления своих прав. Поэтому, понимая не только уровень бедности населения в стране, но и имеющийся доступ к Интернету значительной части нашего населения, мы внедряем онлайн-прием граждан. Я убеждена, что во всех сферах жизни реализация прав человека должна быть доступной и удобной для простого гражданина. Государственные и муниципальные служащие уже должны использовать современные возможности коммуникаций для непосредственной, мобильной работы с населением", - сказал она.

В режиме онлайн-приема, часть обратившихся получили правовые консультации лично от Акыйкатчы А. Абдрахматовой, руководителей профильных отделов аппарата Омбудсмена, а от некоторых заявителей были приняты жалобы для реагирования в рамках мандата института Омбудсмена КР.

Обращения граждан, в основном, касались следующих вопросов:

– земельных и жилищных споров, в том числе права собственности лиц, не имеющих правоудостоверяющих документов, но пользующихся землями и домостроениями более 15 лет;

– нарушений законодательства представителями органов местного самоуправления;

– ограничений и бюрократии в получении социальных пособий;

– порядка получения алиментов от должников, уехавших работать в Российскую Федерацию;

– порядка получения социального жилья;

– льготный проезд школьников на общественном транспорте;

– трудностей и нарушений прав детей при онлайн-записи в школу и детские сады, в связи с отсутствием постоянного места регистрации.

Кроме того:

– Один из заявителей – лицо с инвалидностью 1-й группы пожаловался, что в силу физического состояния и семейного положения не имеет возможности получать свою пенсию с банковской карты или банкомата;

– Около сорока жителей поселка "Панорама" Аламудунского района собравшись в одном месте, вышли на онлайн-связь с Акыйкатчы и потребовали провести контроль Омбудсмена за прозрачностью процесса легализации земель в этом поселке в интересах лиц, изначально и по факту проживающих в этом поселке.

В организации онлайн-приема граждан Омбудсмена помогли женщины-депутаты местных кенешей. Как отметила депутат Кантского городского кенеша Жылдыз Бирюкова, "Главное, что радует – благодаря таким онлайн-приёмам Омбудсмена наши вопросы решаются быстро, чётко и качественно. Хочу от себя лично сказать большое спасибо за то, что Атыр Абдрахматова предоставила нам, депутатам горкенеша и гражданам Чуйской области, такую возможность принять участие в этой онлайн-встрече и решать текущие проблемы народа. Наверное, сейчас в современном мире очень удобно и нужно всегда быть на связи, и эта онлайн-встреча даёт такую возможность – быть услышанными, всегда!".

Главный редактор газеты "Весть" г. Кара-Балты Елена Острожнова отметила,что сегодня состоялся живой диалог с Омбудсменом страны.

"Нам была дана возможность задать острые и актуальные вопросы, которые волнуют жителей Чуйской области. Меня, как неравнодушного и активного жителя местного сообщества, воодушевил диалог с Атыр Абдрахматовой, а значит – появилась надежда, что проблемы, которые на местах не решаются годами, сдвинутся с мертвой точки. Также стало известно, что институт Омбудсмена планирует предоставить аналогичные возможности озвучивать свои проблемы для каждого жителя Кыргызстана. Это большой шаг навстречу простым гражданам. Спасибо большое за онлайн-прием", - сказала она.

Сыйданова Элеонора, жительница Беловодского айыл өкмөтү Московского района подчеркнула, что "жители Чуйской области впервые смогли участвовать в онлайн-приеме, организованном Омбудсменом Атыр Абдрахматовой. Очень надеемся, что озвученные вопросы и проблемы институт Омбудсмена возьмет на заметку и будет содействие в их решении, конечно, в рамках своего мандата, полномочий и законов".

Со своей стороны Директор "Центра помощи семье и детям" Эрика Смамбекова сказала, что "в сегодняшнем онлайн-приеме граждан Омбудсменом КР Атыр Абдрахматовой представители нашего центра при айыл өкмөтү им. Крупской смогли получить соответствующие ответы на интересующие вопросы. Со стороны аппарата Акыйкатчы была видна искренняя заинтересованность чаяниями граждан, взяли номера телефонов простых людей для дальнейшей работы по их вопросам и решения наболевших проблем. Впервые в истории Кыргызстана женщина стала Омбудсменом, это вселяет надежду на то, что волнующие вопросы заявителей будут рассматриваться более чутко. Хочется выразить благодарность Представительству Омбудсмена КР по Чуйской области за плодотворное сотрудничество, и пожелать всем удачи!".

Для информации: В дальнейшем онлайн-прием граждан Омбудсменом А. Абдрахматовой будет проводиться на постоянной основе для всех регионов страны, в последнюю пятницу каждого месяца. Кроме этого, Омбудсмен проводит личный прием граждан каждый вторник и четверг, а заместители Акыйкатчы принимают каждый понедельник и среду с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 120.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 0312-66-32-80, 0312-62-15-90, 0312-62-15-95 и 0500-88-83-83 (WhatsApp)".