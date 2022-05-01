Узбекистан не намерен возвращать талибам угнанную авиатехнику

Узбекистан не намерен возвращать талибам угнанную афганскими пилотами авиатехнику. Об этом заявил специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в интервью изданию "Голосу Америки".

"Правительство США заплатило за них. Оно финансировало предыдущее афганское правительство. Таким образом, мы считаем, что решение о том, как с ними поступать, полностью зависит от Вашингтона. Мы сохранили эту военную технику по соглашению с США и сообщили об этом талибам", – сказал Иргашев.

В середине августа 2021 года, когда бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, а движение "Талибан" захватило Кабул, афганские пилоты прилетели в Узбекистан почти на 50 вертолетах и самолетах.

Как сообщил представитель министерства обороны США, майор армии Роб Лодевик, по состоянию на 21 августа прошлого года в Узбекистане находилось 46 самолетов и вертолетов, в Таджикистане – 18. Это вертолеты Ми-17, UH-60 и самолеты PC-12, C-208, AC-208 и A-29.

По словам Лодевика, Пентагон пока еще не принял окончательного решения о дальнейшей судьбе угнанной авиатехники.

В январе пресс-секретарь ведомства Джон Кирби заявил: "Можно с уверенностью предположить, что она не будет отправлена в Афганистан для использования талибами". Таким образом он отреагировал на требование Кабула вернуть вертолеты и самолеты.

"Я со всем уважением призываю [Узбекистан и Таджикистан] не испытывать наше терпение и не заставлять нас предпринимать все возможные ответные шаги [для возвращения авиатехники]", – сказал в начале января, не вдаваясь в подробности, министр обороны во Временном правительстве Афганистана, мулла Мохаммад Якуб.

В декабре талибы заявили, что смогли вернуть несколько единиц угнанной авиатехники, но не уточнили, из какой конкретно страны.

По неофициальным оценкам, в августе в Узбекистан прилетели от 500 до 600 афганцев, еще от 140 до 150 прибыли в Таджикистан. Осенью все пилоты были перевезены в ОАЭ, откуда их переселили в США.

Источник: podrobno.uz