Пять часов в "каменоломне"

Своим, мягко говоря, безответственным отношением к здоровью мы сами доводим себя, простите, до гробовой доски.

Когда за наши жизни врачам приходится в прямом смысле бороться.

К хирургам клинической больницы управления делами президента привозят больных на грани жизни и смерти после тяжелейших осложнений желчекаменной болезни.

- Если у вас обнаружили камни в желчном пузыре, не тяните с операцией. Без него можно нормально жить. Тем более что делается она лапароскопически - через небольшие проколы на коже живота, и длится не более часа, - говорит заведующий хирургическим отделением Клинической больницы управления делами президента Азат Тогочуев. - А за жизни двух пациенток, поступивших к нам уже с осложнениями, мы боролись по пять часов. Поэтому считаю, что больных надо не только лечить, но и просвещать.

"Я была на грани..."

Пациентка этой больницы Самар, что называется, накопила камней под завязку, можно сказать, ее желчный пузырь просто окаменел. В итоге начались серьезные осложнения, которые едва не стоили ей жизни. Даже для хирургов этой клиники, которые выходили победителями в, казалось бы, безнадежных ситуациях, эта операция была не из простых.

Из–за пролежней между желчным пузырем и 12–перстной и толстой кишкой, которые прилегают к нему, образовались два свища. Пища и кал проваливались в пузырь. Камни же двинулись в 12–перстную кишку, два из них больших размеров - 3 на 4 сантиметра и 2,5 на 2,5 см застряли в тонком кишечнике. Из–за чего произошла его закупорка. Иными словами, развилась острая кишечная непроходимость.

- Мы надеялись размягчить камни с помощью препаратов, чтобы их можно было вытащить, но они оказались крепче нас. Уколы спазмолитиков на время помогали, но человек же не может жить с ними постоянно, - говорит хирург Леонид Лихоманов.

- Что только Леонид Витальевич не пробовал, чтобы помочь женщине! Но в конце концов решили оперировать. Посмотрите, как раздулись петли кишечника, - заведующий хирургическим отделением больницы Азат Тогочуев показывает мне снимки КТ. - А это уже опасно. В стенке кишки может произойти некроз, итогом которого является гнойный перитонит из–за излития содержимого кишечника в брюшную полость. Это грозит сепсисом и, как следствие, гибелью пациентки.

Уже во время операции хирурги убедились, что камни намертво вклинились в кишечник. Им с трудом удалось раздробить самый большой.

- А ткани вокруг свищей уже сильно нагноились, поэтому пришлось ушить и 12-перстную, и толстую кишку, убрать и источник бед - желчный пузырь, - говорит Азат Арзыбекович.

- Последние полгода я сходила с ума от болей в животе. В одной из частных клиник, где я лежала, меня не стали оперировать. И ничего вообще не говорили о кишечной непроходимости. Моим близким посоветовали обратиться в эту больницу, сказали, что здесь хирурги - асы. Для меня они вообще как боги. Ведь они меня спасли. А мне так хочется еще пожить, - сказала мне Самар.

Операция была неизбежна

Камни в желчном пузыре и забитом ими печеночном протоке тоже стали угрозой для 17–летней Адели.

Болезнь к ней вернулась через 12 лет. В детстве ее прооперировали по поводу врожденной кисты общего желчного протока, которая наполнилась желчью и сдавливала его. У девочки начались сильные боли. Детские хирурги тогда соединили кисту с 12–перстной кишкой, чтобы желчь не накапливалась в ней. Но со временем анастомоз в этом месте закрылся. Как говорят врачи, если организм дает сбой в одном месте, начинаются проблемы в другом. Так случилось и на этот раз. Зарубцевался и левый печеночный проток, по которому отходит часть желчи из левой доли печени. А там, где нет выхода желчи, она быстро густеет, и образуются камни. Печеночный проток, забитый камнями, не пропускал желчь из печени. И как реакция органа в левой его доле начался фиброз. Девушка страдала от боли.

- После первой, еще в детстве, операции в течение 12 лет приступы время от времени случались. Мы постоянно обращались к врачам. Но в последнее время боли участились и усилились, и нам посоветовали показать дочь врачам Клинической больницы управления делами президента, - говорит мать Адели.

Обследование на МРТ показало наличие камней и в желчном пузыре, и в левом печеночном протоке. Операция в данном случае была неизбежна. Фиброз прогрессировал. Левая доля печени практически уже не функционировала, по показаниям, ее надо было удалять. А из–за того, что левая доля печени не работала, правая была сильно увеличена.

- Первую операцию всегда проводить намного легче, чем последующую реконструкцию, поскольку очень сложно дойти до нужной зоны из–за спаек, - сказал заведующий хирургическим отделением больницы Азат Тогочуев.

Как он пояснил, они были каменистой плотности. Поэтому продвигались хирурги буквально миллиметровыми шагами. Тем более что плотность структур в этом месте невероятно высокая - кишечник, воротная вена, артерии, холедох - все это собрано в кучке, которая была в спайках. И нужно быть опытнейшим хирургом, чтобы разделить органы в этом каменистом конгломерате, не задев ни один из них. И, конечно, обладать особым хирургическим чутьем.

- Мы восстановили и левый, и правый проток, в котором тоже были камни в виде песка. И по ним пошла желчь, печень буквально сразу "задышала". Из четырех сегментов левой доли мы убрали два фиброзных. Два еще держались. Их и оставили. Печень - суперорган, который сильно помогает организму, самостоятельно восстанавливаясь. И есть надежда, что оставшаяся левая доля органа все–таки заработает, - пояснил Расул Султангазиев, директор Клинической больницы управления делами президента.

Расул Абалиевич давно зарекомендовал себя как уникальный хирург. Но нередко случается, что чисто врачебная уникальность уходит, когда специалиста назначают на руководящую должность, у него остается только администрация. Однако Султангазиев умудряется быть на уровне и тем, и другим. По большому счету, больница остается образцом многопрофильной клиники в стране. И прежде всего своим профессиональным и ответственным составом врачей. Успех этих двух операций - заслуга всей команды хирургов Клинической больницы управления делами президента.

Обеих пациенток врачи не потеряли, спасли, и прогноз в обоих случаях благоприятный.