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БГДТ к Дню Великой Победы дарит бишкекчанам и гостям столицы драму "Эсимде"

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- Анастасия Карелина
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Спектакль-драму "Эсимде" по повести Чингиза Айтматова "Материнское поле" дарит горожанам и гостям нашего города Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева.

Показы представления, являющегося украшением репертуара БГДТ, пройдут 6, 7, 8, 12, 13, 14 и 15 мая в 18 часов.

Несколько лет назад спектакль поставил в кыргызской столице народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов. С тех пор "Эсимде" много раз завоевывал награды международных театральных фестивалей в России, Украине и Прибалтике.

Драму "Эсимде" публика любит. Из зрительного зала люди всегда выходят со слезами на глазах. Главную роль Толгонай в спектакле исполняет выдающаяся актриса, народная артистка Кыргызской Республики, лауреат международных фестивалей Гулайым Каниметова.

В основе сюжета представления – воспоминания простой кыргызской женщины. Это воспоминания о жизни, полной лишений, о первой и единственной любви, о рождении трех сыновей и войне, которая отняла у нее родных. Это исповедь матери не только о своей судьбе, но и многих других людях: о времени, о нашей жизни…


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URL: https://www.vb.kg/417581
Теги:
9 Мая, праздник, театр, Бишкек, Чингиз Айтматов
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