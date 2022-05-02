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В праздничном айт-намазе в Оше приняли участие более 13 тысяч человек

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- Айжан Мамбеталиева
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На центральной площади города Оша сегодня, 2 мая, в честь священного праздника Орозо айт состоялся праздничный айт-намаз. В мероприятии приняли участие мэр города Оша Алмаз Мамбетов, депутат Жогорку Кенеша Суйунбек Омурзаков, председатель городского кенеша Салман Назылбеков, представители духовенства, аксакалы и жители всех муниципальных территориальных управлений города Оша.

Мэр города Оша Алмаз Мамбетов поздравил горожан со священным праздником Орозо айт и пожелал согласия и мира, благополучия и процветания, крепкого здоровья и духовной радости, благословения и успехов во всех добрых делах.

"Уважаемые жители и гости города Оша! Сегодня после окончания священного месяца Рамазан мы отмечаем один из самых важных праздников – Орозо айт! Сегодня, совершая праздничный айт-намаз, каждый просит у Всевышнего мира, взаимопонимания и благословения для нашей земли, родных и близких. В связи с этим от себя лично и от мэрии города Оша искренне и от чистого сердца поздравляю всех соотечественников и желаю, чтобы Всевышний принял этот намаз и благословил каждого на добрые дела. Пусть всегда и во всем вам сопутствует удача, каждому дому, каждой семье желаю процветания, благополучия и согласия, всем крепкого здоровья, духовной радости, благословения и успехов во всех добрых делах, мира в каждую семью, каждой человеческой душе. С праздником Вас, дорогие соотечественники!" - подчеркнул градоначальник.

Всего в праздничном айт-намазе на центральной площади города приняло участие более 13 тысяч человек.


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URL: https://www.vb.kg/417584
Теги:
мэрия, Ош, праздник
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