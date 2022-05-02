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Установлена личность водителя молоковоза, который сливал молоко в реку

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что в соцсетях распространилось видео, на котором с молоковоза сливают молоко в реку. По данному факту сообщаем, что в ходе проведенной проверки сотрудниками милиции Сокулукского района личность водителя, слившего

молоко в реку, была установлена, им оказался житель Сокулукского района 30-летний Г.Г.

В ходе проверки выяснилось, что водителю молоковоза собранное молоко в поселках Жаны Жер Сокулукского района и Верхний Чуй пришлось слить, так как 30 апреля текущего года он не смог сдать молоко в частную компанию в связи с тем, что сам состав молока не соответствовал установленным соответствующим требованиям.

И 1 мая 2022 года примерно в 11 часов водитель молоковоза на территории села Жаны-Жер слил в реку 8,5 тонны молока и, сняв это на видео, отправил своим клиентом.

Кроме того, сотрудники милиции Чуйской области провели необходимые беседы с частными компаниями, принимающими молоко на территории Чуйской области, где выяснилось, что они работают в штатном режиме.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ ОВД Сокулукского района, далее тщательные проверки продолжаются, итоги которых сообщим дополнительно.


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URL: https://www.vb.kg/417586
Теги:
ГУВД, Чуйская область
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