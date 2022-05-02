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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ Кыргызстана

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- Айжан Мамбеталиева
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ Кыргызстана и президента Садыра Жапарова с праздником Орозо айт.

"Убежден, что отношения взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном, неразрывно связанные историческими узами дружбы и общими ценностями, и далее будут последовательно развиваться во благо общего развития наших стран. Успешная реализация всех договоренностей, достигнутых в рамках наших плодотворных встреч на высшем и высоком уровнях в последние годы, будет служить фундаментом процветания наших стран и более активного сотрудничества во имя будущего наших дружественных народов", - говорится в поздравительном послании Шавката Мирзиёева.

Президент Узбекистана пожелал президенту Садыру Жапарову крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому кыргызскому народу - мира, постоянного прогресса и благополучия.


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URL: https://www.vb.kg/417591
Теги:
Кыргызгаз, Орозо айт, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров
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