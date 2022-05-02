В Москве спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 после праздников

Врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве после майских праздников. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, подъем будет небольшой. "Надо сказать, что сейчас меньше народу стало ездить за рубеж по понятным причинам, все-таки у китайцев повышение резкое произошло после Олимпиады, когда, несмотря на проводимые мероприятия, тем не менее, начался подъем, а это связано с миграцией населения", - подчеркнул он.

Специалист добавил, что внутренняя миграция в России тоже невысока, и никакого значительного влияния не окажет.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов дал прогноз по коронавирусу на майские праздники. По его мнению, волна стелс-омикрона в России может начаться в начале мая, а подъем заболеваемости будет более резким, чем в случае с другими штаммами.