Эмомали Рахмон прислал поздравление с праздником Орозо айт

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил народ Кыргызстана и президента Садыра Жапарова с праздником Орозо айт.

"Этот благословенный праздник, наполненный идеями гуманизма, олицетворяет такие высокие ценности светлой религии ислама, как взаимопонимание, толерантность, милосердие, добросердечность, солидарность и взаимная поддержка.

Уверен, что наши страны, укрепляя и расширяя свои отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, имеющие прочные исторические традиции, совместными созидательными усилиями и впредь будут развивать их в соответствии с коренными интересами наших народов", - говорится в поздравительном послании Эмомали Рахмона.

Президент Таджикистана в эти благодатные для мусульман всего мира дни пожелал братскому народу Кыргызстана - мира, спокойствия, благополучия, изобилия и процветания.