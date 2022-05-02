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Эмомали Рахмон прислал поздравление с праздником Орозо айт

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- Айжан Мамбеталиева
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил народ Кыргызстана и президента Садыра Жапарова с праздником Орозо айт.

"Этот благословенный праздник, наполненный идеями гуманизма, олицетворяет такие высокие ценности светлой религии ислама, как взаимопонимание, толерантность, милосердие, добросердечность, солидарность и взаимная поддержка.

Уверен, что наши страны, укрепляя и расширяя свои отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, имеющие прочные исторические традиции, совместными созидательными усилиями и впредь будут развивать их в соответствии с коренными интересами наших народов", - говорится в поздравительном послании Эмомали Рахмона.

Президент Таджикистана в эти благодатные для мусульман всего мира дни пожелал братскому народу Кыргызстана - мира, спокойствия, благополучия, изобилия и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/417594
Теги:
Орозо айт, праздник, Таджикистан, Кыргызстан
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