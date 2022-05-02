Состоялось совещание по вопросам жестокого обращения и насилия среди детей

Уполномоченный по правам ребенка Кыргызстана Асель Чынбаева провела совещание с заместителями министров и полномочных представителей президента в областях и вицэ-мэрами городов Бишкек и Ош по вопросам правонарушения среди детей, жестокого обращения и насилия в отношении детей, об ответственности родителей и о профилактике предотвращения насилия среди несовершеннолетних.

В ходе совещания было отмечено, что в последнее время в средствах массовой информации участились сообщения о случаях школьного насилия. В связи с чем соответствующим министерствам и государственным органам даны поручения по профилактике подобных происшествий и совершенствованию алгоритмов ранней помощи ребенку при выявлении признаков неблагополучия.

Кроме того, поручено усилить взаимодействие госорганов и органов местного самоуправления в части организации мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Также на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди учащихся образовательных организаций и их родителей, необходимо усилить работу внешкольных организаций дополнительного образования по привлечению детей к кружковым и спортивным секциям, проработать вопрос о запрете использования смартфонов в школах.

По итогам совещания было принято решение создать рабочую группу, а также разработать совместный План мероприятий по улучшению мер и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.