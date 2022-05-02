В единственной в Кыргызстане колонии для осужденных женщин прошел концерт

В единственной в Кыргызстане колонии для осужденных женщин состоялось настоящее шоу.

Концерт с участием звезд эстрады для обитательниц учреждения № 2 в селе Степное Чуйской области организовали с помощью Управление воспитательной, социальной и психологической работы из Службы исполнения наказаний.

Мероприятие было проведено в соответствии с Указом президента. Именно летом прошлого года Садыр Жапаров предложил Концепцию духовно-нравственного развития и физического воспитания личности, рассчитанной на 2021-2026 годы. Данный документ был утвержден кабинетом министров в феврале 2022 года, и начал эффективно реализовываться, особенно СИН.

Кстати, концерт в женской колонии далеко не последний. И если среди горожан найдутся настоящие артисты, таланты самых разных направлений, желающие выступить перед специфической, но очень благодарной публикой из спецучреждений Кыргызстана, то они могут обратиться в СИН на их официальных страницах в соцсетях.