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В КРСУ прошел концерт посвященный 77-летию Победы в ВОВ

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- Жан Алиев
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В большом актовом зале главного корпуса КРСУ состоялся концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники творческих секций Молодежного центра культуры и творчества в большой концертной программе расскажут о подвиге своих великих предков и верности идеалам поколения Победителей.

Основой галереи, показанной на экране, стали исторические фотографии и рассказы преподавателей и студентов вуза о своих родных и близких, сражавшихся на фронтах и трудившихся в тылу годы Великой Отечественной войны.

В ходе концерта у главного корпуса вуза состоялся парад Бессмертного полка КРСУ.


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URL: https://www.vb.kg/417603
Теги:
ВОВ, концерт, студенты, КРСУ
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