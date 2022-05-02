В КРСУ прошел концерт посвященный 77-летию Победы в ВОВ

В большом актовом зале главного корпуса КРСУ состоялся концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники творческих секций Молодежного центра культуры и творчества в большой концертной программе расскажут о подвиге своих великих предков и верности идеалам поколения Победителей.

Основой галереи, показанной на экране, стали исторические фотографии и рассказы преподавателей и студентов вуза о своих родных и близких, сражавшихся на фронтах и трудившихся в тылу годы Великой Отечественной войны.

В ходе концерта у главного корпуса вуза состоялся парад Бессмертного полка КРСУ.