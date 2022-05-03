Взрыв в мечети Кабула: число погибших достигло 10 человек

В пятницу днем в одной из мечетей Кабула прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, многие получили ранения. Это подтвердили представители служб безопасности Афганистана.

Взрыв произошел в районе Даруль-Аман в Кабуле. Он стал очередным в серии подобных нападений по всей стране.

Представитель Министерства внутренних дел Абдул Нафай Такор сказал, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек и еще более 20 получили ранения. По имеющимся данным, среди пострадавших есть священнослужители.

Ранее представитель департамента безопасности Кабула Халид Задран сообщил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере пять человек и еще более 20 получили ранения.

"На данный момент в наш госпиталь поступило 20 раненых", - сообщила в Твиттере НПО по чрезвычайным ситуациям.

Очевидцы говорят, что число жертв велико. Никто пока не взял на себя ответственность за взрыв.

Нападение вызвало широкую реакцию со стороны афганских политиков.

Бывший президент Хамид Карзай в своем "Твите" осудил это и назвал бесчеловечным актом "врагов" афганского народа.

Абдулла Абдулла, бывший председатель Высшего совета по национальному примирению, выразил разочарование по поводу взрыва и назвал его "преступлением против человечности", противоречащим исламским и человеческим ценностям.

Пресс-секретарь Исламского эмирата Забиулла Муджахид в "Твиттере" осудил взрыв, заявив, что виновные будут арестованы и наказаны в ближайшее время.

Смертоносный взрыв в Кабуле вызвал возмущение на национальном и международном уровне, многие призывают привлечь виновных к ответственности. МООНСА в своем заявлении осудила нападение и сказала, что в результате взрыва "непосредственно пострадали" два сотрудника ООН и члены их семей, находившиеся в мечети.

"Никаких слов не хватит, чтобы осудить этот отвратительный акт, совершенный в месте поклонения, когда мусульмане по всему Афганистану готовятся праздновать Ид", - говорится в заявлении заместителя специального посланника ООН Метте Кнудсен.

Специальный посланник США в Афганистане Томас Уэст осудил "бессмысленные и ужасные нападения на невинных афганцев на прошлой неделе, в том числе в мечети Халифа Сахиб". Он сказал, что нападения должны прекратиться, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

Европейский союз в своем заявлении сказал, что нападение на мечеть "входит в серию отвратительных и трусливых нападений на гражданских лиц, собравшихся на рынке, в школе или мечети в этот священный месяц Рамадан".

ЕС заявил, что скорбит вместе с семьями жертв и желает скорейшего выздоровления раненым.

"Террору нет места ни в одной религии или вере", - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что "резкий" всплеск насилия в Афганистане вызывает серьезную озабоченность у всех афганцев и международного сообщества.

"Все граждане Афганистана, включая женщин и девочек, детей, этнические и религиозные меньшинства, заслуживают того, чтобы жить в безопасности, при полном уважении их прав человека и основных свобод", - говорится в заявлении.

В заявлении также содержится призыв к Исламскому эмирату "обеспечить безопасность всех афганских граждан и привлечь виновных к ответственности".

Специальный посланник США по делам афганских женщин и прав человека Рина Амири в "Твиттере" заявила, что "глубоко опечалена известием об очередном нападении на мечеть в Кабуле в священный месяц Рамадан". Она призвала положить конец "этому бессмысленному насилию" и заявила, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

За последние недели десятки мирных жителей Афганистана были убиты в результате взрывов, ответственность за некоторые из которых взяла на себя вооруженная группировка ИГИЛ.

Правители "Талибана" в Афганистане утверждают, что после прихода к власти в августе прошлого года они обеспечили безопасность страны и в значительной степени ликвидировали местное ответвление ИГИЛ, но международные чиновники и аналитики говорят, что риск возобновления атак остается.

Многие нападения были направлены против шиитского религиозного меньшинства. Суннитские мечети также подвергались нападениям. В четверг в северном городе Мазари-Шариф взорвались бомбы на двух пассажирских фургонах, перевозивших мусульман-шиитов, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек. В прошлую пятницу взрыв прогремел в суннитской мечети во время пятничной молитвы в городе Кундуз, в результате чего погибли 33 человека.

Последнее нападение произошло в пятницу, в священный для мусульман день - последний в месяце Рамадан, во время которого большинство мусульман постятся от восхода до заката солнца, и перед религиозным праздником Ид на следующей неделе.