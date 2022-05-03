Погода
$ 83.12 - 84.87
€ 84.74 - 85.74

Заседание Кыргызско-Венгерского совета состоится в Бишкеке

1589  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке пройдет второе заседание Кыргызско-Венгерского стратегического совета по вопросам двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечено, что заседание стратегического совета пройдет под председательством министров иностранных дел Кыргызстана и Венгрии.

Также отмечается, что для участия в заседании совета сегодня, 3 мая, в Кыргызстан прибудет министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417611
Теги:
Венгрия, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  