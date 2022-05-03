Заседание Кыргызско-Венгерского совета состоится в Бишкеке

В Бишкеке пройдет второе заседание Кыргызско-Венгерского стратегического совета по вопросам двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечено, что заседание стратегического совета пройдет под председательством министров иностранных дел Кыргызстана и Венгрии.

Также отмечается, что для участия в заседании совета сегодня, 3 мая, в Кыргызстан прибудет министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.