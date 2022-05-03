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Евросоюз намерен принять новые санкции против России

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- Канат Кожоев
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Европейский союз примет шестой пакет санкций против России на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам, передает Reuters.

Об этом на пресс-конференции в Панама-Сити сообщил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, блок надеется ограничить российский экспорт энергоносителей в рамках своих усилий по санкциям против Москвы в связи с ее военной операцией в Украине.

"Ожидается, что на этой неделе Европейская комиссия, исполнительный орган союза, предложит пакет санкций ЕС, включая потенциальное эмбарго на покупку российской нефти - меру, которая лишит Москву крупного потока доходов", - говорится в сообщении.

Боррель, который председательствует на заседаниях Совета по иностранным делам, сказал, что он надеется, что ЕС сможет принять "меры по существенному ограничению этого импорта", однако признал, что пока нет согласия всех членов блока.

"Но я уверен, что по меньшей мере в отношении импорта нефти такое соглашение станет возможным в период до следующего заседания совета", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/417613
Теги:
Россия, Европейский союз, санкции
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