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Ученые: в мире заканчивается песок

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- Канат Кожоев
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Мир на пороге "песчаного кризиса", говорится в недавнем отчете ученых из ЮНЕП - программе ООН по окружающей среде. Из-за урбанизации и роста населения глобальный спрос на песок резко вырос, ведь он входит в состав самых популярных материалов, таких как бетон и стекло.

Из того количества песка, которое человечество использует за год, можно построить вокруг Земли стену шириной и высотой в 88 футов. Люди потребляют песок гораздо быстрее, чем он воспроизводится в результате естественных процессов.

Сейчас использование песка в мире почти никак не регулируется, несмотря на то, что это наиболее востребованный ресурс после воды. "Наши запасы песка не безграничны, и мы должны использовать их с умом", - говорит Паскаль Педуцци, один из авторов отчета.

Песок также необходим для существования различных видов растений и животных, а это значит, что его бесконтрольная добыча способствует потере биоразнообразия.

"Если мы сможем понять, как управлять наиболее добываемым твердым материалом в мире, мы сможем предотвратить кризис и перейти к экономике замкнутого цикла", - добавил Педуцци.

ЮНЕП рекомендует стимулировать использование альтернативных песку материалов, а также создать орган или учреждение, которое будет отслеживать глобальное использование песка.


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URL: https://www.vb.kg/417614
Теги:
ООН, мировые новости
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