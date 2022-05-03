Ученые: в мире заканчивается песок

Мир на пороге "песчаного кризиса", говорится в недавнем отчете ученых из ЮНЕП - программе ООН по окружающей среде. Из-за урбанизации и роста населения глобальный спрос на песок резко вырос, ведь он входит в состав самых популярных материалов, таких как бетон и стекло.

Из того количества песка, которое человечество использует за год, можно построить вокруг Земли стену шириной и высотой в 88 футов. Люди потребляют песок гораздо быстрее, чем он воспроизводится в результате естественных процессов.

Сейчас использование песка в мире почти никак не регулируется, несмотря на то, что это наиболее востребованный ресурс после воды. "Наши запасы песка не безграничны, и мы должны использовать их с умом", - говорит Паскаль Педуцци, один из авторов отчета.

Песок также необходим для существования различных видов растений и животных, а это значит, что его бесконтрольная добыча способствует потере биоразнообразия.

"Если мы сможем понять, как управлять наиболее добываемым твердым материалом в мире, мы сможем предотвратить кризис и перейти к экономике замкнутого цикла", - добавил Педуцци.

ЮНЕП рекомендует стимулировать использование альтернативных песку материалов, а также создать орган или учреждение, которое будет отслеживать глобальное использование песка.