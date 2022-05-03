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Показ фильма "Семетей – сын Манаса" пройдет в Анкаре, Пекине и Дели

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- Бакыт Басарбек
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С 10 мая этого года будут организованы закрытые показы окончательного варианта фильма "Семетей – сын Манаса" для руководителей и представителей кинокомпаний, интернет-платформ и телеканалов России, Турции, Китая и Индии. Об этом редакции vb.kg сообщил сценарист и продюсер исторического художественного фильма Омурзак Толобеков.

По его словам, это делается с целью продвижения фильма в международном сообществе.

С руководителями "ТЮРКСОЙ" и активистами кыргызской диаспоры в Турции

"Как известно, мы работаем над этим фильмом с июня прошлого года. Предварительный вариант уже был показан в закрытом режиме руководителям и видным общественным деятелям нашей страны, а также киноспециалистам России и Турции. После этого было сделано несколько сокращений и добавлений, а ряд сцен был досняты и даже переснят. Теперь уже с 10 мая окончательный вариант будет продемонстрирован представителям кинокомпаний и телеканалов России, Турции, Китая и Индии. В этом нам оказывают поддержку и содействие такие международные организации, как организация международного сотрудничества "Один пояс – один путь" ("Шелковый путь") и международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ", - сказал Омурзак Толобеков.

С представителями "Шелкового пути" и видными деятелями Кыргызстана


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URL: https://www.vb.kg/417619
Теги:
Индия, кино, Китай, Турция, Кыргызстан, Манас
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