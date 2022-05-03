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The Guardian: украинские беженцы подадут иск против главы МВД Британии

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В Великобритании общественные организации Save the Children и Refugee Council готовятся подать коллективные иски против главы МВД Прити Пател от лица сотен украинских беженцев и намерены потребовать немедленно упростить правила выдачи спонсорских виз, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

В статье отмечается, что поводом для обращения в суд стала бюрократическая волокита, с которой сталкиваются выходцы с Украины.

Активисты отмечают, что нередки ситуации, когда у одного члена семьи, чаще всего ребенка, не получается получить визу из-за бюрократических проблем, из-за чего всей семье не удается переехать. Так же у беженцев нет возможности самостоятельно проверять статус своей заявки.

Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне военной спецоперации России на Украине. По состоянию на 15 марта Соединенное Королевство выдало украинским беженцам 5,5 тысячи виз, которые действуют три года и позволяют их держателям жить, работать, учиться и иметь доступ к государственным фондам. По словам главы британского МВД Прити Пател, страна может принять до ста тысяч беженцев с Украины.


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URL: https://www.vb.kg/417624
Теги:
Великобритания, Украина, беженцы, мировые новости
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