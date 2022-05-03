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ОВД Московского района организовал день открытых дверей для школьников

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- Канат Кожоев
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29 апреля 2022 года в ОВД Московского района состоялся день открытых дверей, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В мероприятии приняли участие руководство, личный состав ОВД Московского района представители органов образования, социальные работники, ученики школ Московского района и приглашенные гости.

Сотрудники милиции организовали для школьников экскурсию по отделу внутренних дел. Детям были продемонстрированы образцы стрелкового оружия, стоящего на вооружении милиции. Им рассказали о возможностях данного вооружения и его тактико-технических характеристиках, о средствах бронезащиты и учебном оружии.

После ребятам представилась возможность поближе познакомиться со спецификой работы некоторых служб. Также детям показали видеоролик на тему "Профилактика массовых драк среди школьников". После сотрудники милиции со школьниками обсудили ряд вопросов агрессивного поведения, каковы причины ее возникновения, действия и их последствия по закону.


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URL: https://www.vb.kg/417627
Теги:
ГУВД, дети, Чуйская область
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