Cледствие о пытках джазмена Викрама Рузахунова приостановлено – адвокат

Избитый в январе музыкант Викрам Рузахунов боится ехать в Алматы, чтобы дать показания против тех, кто нанес ему увечья. Об этом со слов адвоката Рены Керимовой сообщает издание orda.kz.

10 февраля 2022 года Межрайонное управление по противодействию коррупции Алматинской области возбудило уголовное дело по факту пыток кыргызского музыканта Викрама Рузахунова во время январских беспорядков. Однако потерпевший всё это время категорически отказывается приезжать в Алматы из Бишкека для участия в следственных действиях.

"Рузахунов отказывается давать здесь показания, потому что опасается провокаций и боится за свою жизнь и здоровье. А нашим правоохранительным органам это только на руку, поскольку без его участия нельзя вести полноценное расследование. Я заявляла в апреле ходатайство об организации выездного допроса в Бишкеке, просила, чтобы кто-то из членов следственно-оперативной группы съездил туда и взял показания Викрама, но мне отказали", – рассказывает адвокат Рена Керимова, представляющая интересы потерпевшего.

Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Рена Керимова. Фото из личного архива

По её словам, личности подозреваемых и все обстоятельства совершения тяжкого преступления всё ещё выясняются, так как нет показаний потерпевшего. Из-за этого следствие по резонансному делу приостановлено.

"В настоящее время Генпрокуратура Казахстана ведёт переговоры с кыргызскими коллегами об организации поездки Рузахунова в Алматы для участия в следственных действиях. Здесь ему гарантируют охрану и защиту, но он всё же опасается приезжать сюда", – говорит Керимова.

9 января в соцсетях было опубликован ролик, где молодой человек со следами побоев на лице признался в участии в массовых протестах в Алматы. По его словам, неизвестные лица заплатили ему за это 90 тысяч тенге.

Родственники и коллеги узнали в задержанном 36-летнего Викрама Рузахунова - кыргызского пианиста, руководителя джазового оркестра в Бишкеке. Они заявили, что Викрам приезжал в Казахстан для проведения концертов, и выразили уверенность, что признания на видео он сделал под давлением. Их эмоциональное выступление вызвало широкий общественный резонанс в соседней стране. У посольства Казахстана в Бишкеке прошёл митинг в защиту джазмена.

Принцип домино

После громкого скандала казахстанские правоохранительные органы освободили Рузахунова и он вернулся на родину. Мужчина рассказал бишкекским журналистам, что вынужден был оговорить себя, чтобы избавиться от физического насилия и психологического давления со стороны казахстанских силовиков. Ни в каких массовых протестах в Алматы он не участвовал.

По словам мужчины, он прибыл в южную столицу вечером 2 января, чтобы договориться с потенциальными деловыми партнёрами о проведении онлайн-курсов по IT - бизнесу (эти курсы он прошёл в сентябре 2021 года у одной украинской компании - Прим.ред.).

Рузахунов снял в Алматы квартиру и стал ждать звонка. Когда 4 января начались волнения, он сидел дома. 7 января не выдержал и выехал из мегаполиса на машине вместе с тремя другими пассажирами. На трассе Алматы - Бишкек близ села Самсы машину остановили на блокпосту вооружённые люди в камуфляжной форме. После проверки документов они обыскали музыканта, отняли у него телефон, ноутбук и деньги, и обвинили в мародёрстве. Затем отвели в курятник, где избили, а потом посадили в автобус вместе с другими задержанными гражданами и повезли в сторону Алматы.

Их водворили в камеру предварительного заключения, расположенную в микрорайоне "Ащибулак". С 7 по 10 января неизвестные люди допрашивали его с пристрастием, требуя сознаться в участии в массовых беспорядках и мародёрстве. Они избивали его руками и ногами, прикладами автоматов, деревянными палками от швабры, ремнями и металлическими цепями. Кем были по роду деятельности "палачи", он не знает, только предполагает, что это были сотрудники полиции. А на блокпосту его, скорее всего, избили спецназовцы и военные.

Кошмар закончился только тогда, когда Рузахунов согласился записать видеообращение с заученным текстом.

"Я полагаю, что тем самым палачи хотели оградить себя от обвинений в превышении власти и пытках. Типа того, что "да, мы действительно в жёсткой форме задержали подозреваемого, но так было за что, он сам ведь признался в участии в массовых беспорядках. А раз он не имеет к нам претензий, значит, и спроса с нас никакого", – говорит Керимова.

10 января Викрама забрал из КПЗ консул Кыргызской Республики в Казахстане. По прибытию в Бишкек он дал интервью журналистам, а 11 января прошёл медицинское освидетельствование. Врачи выявили у него черепно-мозговую травму головы, сотрясение мозга, переломы рёбер, ушибленные раны и пневмоторакс. Лечение Рузахунов проходил амбулаторно.

14 февраля музыкант написал заявление на имя Генпрокурора Кыргызстана Зулушева, в котором попросил возбудить уголовное дело по факту пыток. По настоянию надзорного органа соседней республики в Антикоре завели дело по статье 146 части 2 пункта 1 УК РК - "Пытки" в отношении должностных лиц областного департамента полиции.

Наказание по данной статье предусматривает от 3 до 7 лет колонии и лишение права заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Интересы Рузахунова представляют 3 адвоката: один в Бишкеке и два в Алматы – это Елена Жигалёнок и Рена Керимова. По их словам, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда, нанесённого здоровью кыргызского джазмена.