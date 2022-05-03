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В Караколе милиция помогла матери найти 12-летнего сына

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- Канат Кожоев
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Сотрудники ГОВД города Каракола помогли жительнице города отыскать несовершеннолетнего сына, пропавшего на сутки. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что 3 мая на короткий номер службы "102" ГОВД Каракола поступило обращение от гражданки С.М., которая рассказала, что 2 мая ее 12-летний сын - Б.Ш. - ушел на айт-намаз и не вернулся.

После полученного обращения сотрудники ГОВД Каракола незамедлительно принялись искать мальчика. В результате инспекторами инспекции по делам детей Каракольского ОВД капитаном милиции Таджиевой А.Т. и лейтенантом милиции Шериповым Э.К. несовершеннолетний был найден в этот же день в одном из компьютерных клубов города в целости и сохранности.

Свой поступок подросток объяснил тем, что оказался в компьютерном клубе из-за того, что задержался до поздна в гостях и побоялся идти домой. Мальчик передан родителям.

В комиссию по делам детей направлено предложение принять соответствующие меры в отношении компьютерного клуба.


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URL: https://www.vb.kg/417636
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, Кыргызстан, милиция, УВД
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