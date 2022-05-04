Кыргызстан и Венгрия договорились об углублении сотрудничества

В Бишкеке президент Садыр Жапаров вчера, 3 мая, принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, прибывшего в страну с официальным визитом. Об этом сообщается на сайте президента.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено реализации совместных инвестиционных проектов по линии Венгеро-Кыргызского фонда развития.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан и Венгрия активно поддерживают политический диалог и развивают взаимовыгодное сотрудничество.

"Мы довольны позитивной динамикой кыргызско-венгерского стратегического партнерства", - сказал он, подтвердив, что кыргызская сторона в этом году ожидает с государственным визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Глава государства также поздравил министра Сийярто и правящую партию "ФИДЕС" с уверенной победой на недавних парламентских выборах.

Президент Садыр Жапаров наградил Петера Сийярто орденом "Достук", отметив его личное внимание и вклад в дело укрепления кыргызско-венгерских отношений, стратегического партнерства и дружбы.

"В этом мы еще раз убедились во время экстренной эвакуации более ста наших граждан из Украины", - отметил он.

В свою очередь Петер Сийярто выразил благодарность за теплый прием и за награждение орденом "Достук".

"Я горжусь тем, что получил эту награду. Она послужит мотивацией для меня, чтобы и далее прилагать усилия в целях углубления сотрудничества между Венгрией и Кыргызстаном", - сказал он.