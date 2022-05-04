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Программа празднования Дня Победы в Бишкеке

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке организовали праздничную программу, посвященную 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

4 мая в 10.00 в парке имени Д.Асанова проходит митинг-реквием, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с участием Общества блокадников Ленинграда.

Также 4 мая в 13.00 в школе № 49 проводится открытие зала боевой славы, а в 14..00 в Первомайском районе в Национальной консерватории пройдёт гала концерт по итогам 21-го открытого городского фестиваля-конкурса ветеранов ВОВ и труда "Красная гвоздика",

5 мая в 11.00 в Военном институте по адресу: П.Лумумбы, 82/2 Республиканский совет ветеранов войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла будет проводиться автопробег "Песни Победы".

6 мая в 10.00 На Братском кладбище планируется проведения митинга-реквиема.

7 мая в 13.00 на пересечении проспекта Чуй и бульвара Молодой Гвардии будет проходить районное мероприятие с возложением цветов у памятника погибшим воинам и возложение венков на Аллее героев с театрализованным представлением.

А также 7 мая в 11.00 в жилом массиве "Красный строитель" в парке Аул будет проходить возложение цветов к памятнику ВОВ, в 12.00 в Октябрьском районе в РЦ "Оберег" пройдёт праздничный концерт, с 10.00 до 18.00 на площади Ала-Тоо у памятника Манасу пройдут итоги Республиканского смотр-конкурса и гала-концерт "Достук 2022" .

9 мая с 12.00 до 16.00 на пересечении улиц Пушкина/Раззакова пройдет праздничный концерт, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

А также в этот день пройдут праздничные мероприятия на площади Победы у Вечного огня.


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URL: https://www.vb.kg/417643
Теги:
9 Мая, День Победы, Бишкек
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