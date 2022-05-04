Финансовую поддержку получат проекты из Баткена, Кызыл-Кии, Сулюкты

В Баткенской области состоялось выездное заседание Совета по развитию Баткенской области под председательством полномочного представителя президента в области Абдикарима Алимбаева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В выездном заседании приняли участие депутат Жогорку Кенеша КР Ажибаев, представитель администрации президента Мадияров, руководители государственных органов, представители государственных банков, главы местных государственных администраций Баткенской области – акимы, мэры городов Баткенской области, представители местных кенешей Баткенской области, представители гражданского общества, независимые эксперты.

На заседании был обсужден проект плана распределения 500 миллионов сомов, выделяемых в 2022 году из республиканского бюджета на развитие Баткенской области.

По итогам заседания с учетом социально-экономического положения районов, пострадавших 28-30 апреля 2021 года в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы, принято решение о финансовой поддержке проектов, направленных на социально-экономическое развитие городов Баткен, Кызыл-Кия, Сулюкта.

Решением заседания главам районов и городов поручено до 11 мая 2022 года подготовить планы, предусматривающие мероприятия по решению наиболее проблемных вопросов, касающихся создания рабочих мест, обеспечения поступления доходов, а также направленных на экономическое развитие области.

Принимая во внимание, что большинство проектов, предложенных главами местных администраций, не включены в Дорожную карту по реализации Программы развития Баткенской области на 2021-2035 годы, Советом по развитию Баткенской области принято решение о необходимости рекомендовать кабинету министров КР внести дополнения в Дорожную карту.

На октябрь 2022 года запланировано рассмотрение проекта плана мероприятий на 2023 год.