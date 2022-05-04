День Победы (программа Минобороны). Военная техника, солдатская каша

В Бишкеке Министерство обороны в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. организовало ряд мероприятий. Об этом сообщает управление информационно-аналитической работы МО.

С 4 по 9 мая состоится возложение венков к памятникам Победы в Великой Отечественной войне на территории всей республики.

5 мая состоится автопробег под девизом "Песни Победы" представителей общественного объединения "Республиканский Совет ветеранов войны, вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла".

6 мая будет организовано адресное поздравление ветеранов ВОВ руководителями органов военного управления Министерства обороны.

6 мая будет проведена генеральная тренировка войск Бишкекского гарнизона к мероприятиям 9 Мая на Площади Победы.

8 мая состоится вывод образцов вооружения и военной техники времен ВОВ на Площадь Победы и развертывание полевых кухонь для приготовления "солдатской каши".

9 Мая утром войска Бишкекского гарнизона в исполнении песен военных лет пройдут по проспекту Чуй (от улицы Т. Молдо до улицы С. Ибраимова) и затем осуществят выход на Площадь Победы, где состоится митинг-реквием и возложение венков к мемориальному комплексу воинам-освободителям. Завершится мероприятие торжественным прохождением войск.