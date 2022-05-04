В Московском районе перегонщиков скота предупреждают о мерах безопасности

В Московском районе проходят профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, связанных с перегоном скота в неположенных местах. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сотрудниками, задействованными в профилактических мероприятиях, особое внимание уделяется разъяснению основных правил перегона скота.

Во время мероприятия были отработаны места перегона скота в таких селах, как Беловодское, Петровка, Ак-Торпок, Александровка. Помимо профилактических бесед, сотрудники милиции выдали погонщикам скота предостережения о необходимости соблюдения правил безопасности при перегоне скота на автодорогах.