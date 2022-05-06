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Об опыте поисковиков Узбекистана и Кыргызстана в сохранении памяти о ВОВ

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- Светлана Лаптева
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Представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" выступили с докладом об опыте сотрудничества Кыргызстана и Узбекистана в области увековечивания памяти погибших на международной конференции "Вклад народа Узбекистана в Победу во Второй мировой войне", которая прошла в Ташкенте.

Кыргызстан представляла координатор поискового движения Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жениш" Светлана Лаптева. Она рассказала о сотрудничестве в области увековечивания с Министерством обороны Кыргызской Республики, с которым в последнее время удалось найти понимание в очень сложном вопросе по сканированию архивов и документов военкоматов периода Великой отечественной войны на территории Кыргызстана.

В своем докладе она высоко оценила вклад Узбекистана в сохранение документов периода Великой Отечественной войны, рассказав о сотрудничестве поисковых объединений "Ташпоиск" и "Наша Победа - Биздин Жениш". Также Лаптева предложила вынести на заседание межправительственного комитета стран СНГ вопрос об обновлении редакции документа по увековечиванию Памяти погибших во время Великой Отечественной войны, который был подписан в 2011 году. В настоящее время документ требует внесения особых статей по охране памятников, а также гражданских кладбищ, поскольку на кладбищах советского периода покоятся в том числе и ветераны войны, вернувшиеся с фронта и умершие после войны, а также труженики тыла. И это вопрос уже гуманитарного права, и сам феномен отношения к Памяти на постсоветских территориях - требует к себе особого отношения.

"Наша страна с большим уважением относится к работе, которую проводит Узбекистан для сохранения памяти о погибших на войне. Сама идея парка и музея Победы и великолепное исполнение проекта, тщательный подход в изучении документов - говорит об отношении государства и главы Узбекистана к теме Памяти о погибших.

А тема это имеет очень много граней: память о каждом солдате - ценна чести общества, государства. Эта истина важна для социального духовного спокойствия государства и общества. Если солдат призван на государственную службу, то и в дальнейшем семья имеет право знать о судьбе военнослужащего. Если погиб, то помочь отыскать могилу и увековечить. Если пропал без вести, то прилагать усилия для того, чтобы вести поиск.

Как показывает опыт работы, только совместная работа поисковиков и государства, поисковиков и стран - участников Великой Отечественной войны, всех стран, на территории которых проходила война, может быть эффективной. И в сотрудничестве Кыргызстана и Узбекистана в этом направлении множество примеров действенной работы с результатами работы.

Прежде всего следует отметить, что созданный гражданкой Узбекистана Татьяной Дубовик интернет-ресурс "Ташпоиск" долгое время помогал и помогает поисковикам стран СНГ и родственникам погибших искать данные о воинах. На территории СНГ - это один из первых банков данных, который аккумулировал документы, массивы информации о погибших. И это был один из шагов, который помог поисковикам осознать важность аналитической работы и важность сбора и публикации в открытом пространстве данных о воинах. Мы хорошо помним поколения первых поисковиков, которые всю жизнь собирали данные, выписывая их по крупицам в пухлые тетрадки. И это был титанический стоический труд. Многие имена солдат остались в истории благодаря имено им.

Компьютерные базы данных дали шанс большему числу людей увидеть информацию. И это вклад Узбекистана в святое дело увековечивания памяти погибших. В свое время во время поиска данных на солдата из Кыргызстана я нашла то, что было нужна на ресурсе Поисковой группы "Ташпоиск"– Татьяны Дубовик, а потом уже списалась и познакомилась с Татьяной.

Считаю работу по поиску и увековечиванию памяти погибших и пропавших без вести серьезным вкладом в социальную работу в обществе и государстве. А сотрудничество соседних стран и поисковиков в этом направлении - гуманитарной миссией сотрудничества. И прежде всего уважением к людям, которые когда-то жили на этой земле, в Центральной Азии.

А крепкое сотрудничество складывается из историй поиска. Так, узбекские, кыргызские, российские поисковики могут гордиться тем, что удалось совместными усилиями вернуть из небытия солдат Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, России, которые погибли в районе населенного пункта Кромы Орловской области. Нам удалось восстановить справедливость, и вместо одной фамилии воина на обелиске в Орловской области появилось 119 фамилий.

К нам в Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" обратился посол Узбекистана в Кыргызстане Камил Каюмович Рашидов, который рассказал, что его дед до сих пор считается пропавшим без вести. Нам удалось обнаружить данные по базам данных "Мемориал" и "Память народа". И даже нашли фото в интернете, которое вызвало много вопросов – памятник погибшим в одном из сел, но вместо многих фамилий лишь одна надпись на постаменте - деда Камила Каюмовича. А в донесении о гибели бойца погибшими значились 27 бойцов. Сразу возник вопрос, а где же остальные имена бойцов?

Желая восстановить справедливость в отношении остальных однополчан и родных солдата, мы обратились за помощью в Кромский район и к узбекским поисковикам – командиру группы "Ташпоиск" Татьяне Дубовику. В итоге в списке были обнаружены еще несколько бойцов, призванных из Узбекистана. Надо было сверить списки и того населенного пункта, где стоит памятник и того места, где шел бой. Понять, есть ли под памятником захоронение или это просто мемориальное сооружение.

Большую помощь нам оказал командир поискового отряда Сергей Щербатый - сейчас он куратор всех поисковиков Орловской области Поискового движения России. Поиск данных проводили и Министерство обороны Узбекистана и Кыргызстана. В СМИ и сетях мы искали родных солдат из того списка, многие ничего не знали о судьбе своих солдат. Татьяна Дубовик провела колоссальную работу, используя свой талант в анализе и сверке данных из разных источников. В итоге в 2018 году доска с именами солдат из списка и с именами других солдат была открыта.

В церемонии принимали участие представительства посольств Узбекистана и Кыргызстана, родные солдат. В одиночку мы бы не смогли добиться такого результата.

Сама жизнь, развитие истории, не спрашивая, делают наши страны близкими во время сверки и поиска данных в архивах, по запросам родных мы зачастую видим, что воинские части, формировавшиеся в Центральной Азии, формировались перекрестно, из представителей Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана. И хотим мы или нет, но и поиск даст больше результатов, если и искать мы сможем кустовым способом - совместно. Если выработаем механизмы совместной работы.

Это показывает наш опыт создания поисково-исследовательских групп и проекта "Побратимство Памяти", которые создавались первоначально при сборе данных на бойцов 40-й отдельной стрелковой бригады. Штаб бригады располагался в СШ № 24 города Фрунзе, а на тот момент это была узбекская школа. По нашим данным, десять бригад были сформированы по приказу Сталина в октябре 1941 года для обороны Москвы и Ленинграда. Все они были собраны из самых преданных комсомольцев, коммунистов, уже воевавших, раненных, находящихся на излечении в Средней Азии. Практически все они погибли в этих боях.

Для того чтобы заинтересовать молодое поколение и привлечь внимание к этой теме, мы предложили создать смешанные поисково-исследовательские группы из бывших военных, поисковиков, школьников, учителей истории, общественников тех стран, которых касается боевой путь части или Героя. И вы знаете, нам повезло. История нас снова соединила прежде всего с Узбекистаном. Одним из ведущих экспертов в военной истории стал Андрей Мурылёв - выпускник Ташкентского ВОКУ, долгие годы трепетно собирающий истории всех выпускников этого учебного заведения - которое было по сути кузницей военных кадров с 20-х годов прошлого века.

Так вот, в ходе работы с Волоколамскими поисковиками - Диной Каримовой, Андреем Мурылёвым - мы выяснили, что наша 40-я курсантская бригада защищала Москву, Волоколамск вместе с 35-й осбр и 36-й осбр, которые были сформированы в Узбекистане. Найдены документы, согласно которым штурм Лудиной горы, например, осуществляли эти бригады. А по какой-то ошибке 36-ю осбр назвали морской и даже памятник поставили не 36-й осбр, а 36-й бригаде морпеха. И сейчас у нас есть задача – совместными усилиями исправить неточность.

Помимо этого, выяснилось, что эти бригады были как раз сформированы из числа курсантов военных училищ, уроженцев соседних республик. И в составе 40-й осбр много уроженцев Узбекистана и, наоборот, в 35-й и 36-й осбр - есть призванные и уроженцы из Киргизской ССР. И все они вместе воевали и погибли, защищая Москву от фашистов в самые сложные дни.

Истории погибших, их судьбы и биографии должны быть изучены и рассказаны. В истории они были взаимосвязаны и сейчас. После публикации статьи о 40-й осбр мне позвонила племянница курсанта 36-й осбр, которая формировалась в Ташкенте, и рассказала удивительную историю молодого солдата по имени Гранит Письменов.

Воин из семьи военного, которая много колесила по стране. На Дальнем Востоке отец был военным, в 30-е репрессирован, потом его направили во Фрунзе. И, что уникально, все это время мальчик вел дневник, в котором рассказывал о своей жизни, занимался самовоспитанием. Сохранилась его фотография, где он в форме готовится к отправке на фронт из Ташкента. Гранит Письменов погиб под Москвой в составе 36-й осбр.

Эта история очень заинтересовала наших школьников из СШ № 24 – членов поисково-исследовательской группы, школьников 9-10-х классов, учителей, всю поисковую группу.

Это прикосновение к историям, биографиям защитников отечества 1941-1945 годов для школьников - пример изучения реальной истории. Посещая братские захоронения, архивы, мы говорим о судьбах, о человечности, верности, любви к Родине. И они поняли, почему надо возвращать солдат из небытия. Они теперь сами уже пишут письма-запросы, рассказывают о 40-й осбр своим ровесникам в других школах, в Национальной гвардии. И очень хотят вместе с родными 40-й осбр и 35-й и 36-й осбр из Узбекистана побывать и в Ташкенте - рассказать о своих находках, и в Волоколамском районе и дальше по боевому пути. Есть предложение пригласить к сотрудничеству с международной исследовательской группой исследователей из Узбекистана.

К успеху сотрудничества мы можем отнести и тот факт, что в Узбекистане, опять же с помощью ташкентцев-выпускников Ташкентского ВОКУ и нашей поисково-исследовательской группы, на Ташкентском кладбище удалось найти потерянную могилу первого командира 40-й осбр Самойленко. Выпускники Ташкентского ВОКУ заказали плиту на кладбище, привели могилу в порядок. Мы провели мероприятие Памяти между школой №24 в Бишкеке и школы Привокзальная Волоколамского района – на месте первых боев 40-й осбр. И вместе мы работаем над тем, чтобы все погибшие были увековечены на плитах памятников по месту захоронения.

Для того чтобы вернуть из небытия имена курсантов - отдельных курсантcких бригад, сформированных в Средней Азии, нужно провести сверку данных по курсантским бригадам совместно со всеми странами ЦА. Поработать с сообществом потомков курсантских бригад по ЦА, а таких бригад в этом регионе было собрано 10.

А также важно организовать обмен поисковиками-школьниками, а также организовать поездки школьников в Ташкент, музей и "Парк Победы", дать возможность школьникам самим рассказать о поиске по 40-й осбр - и поездке в СШ № 24 поисковиков, архивистов, школьников из Узбекистана."

Также поисковики Кыргызстана хотели бы передать материалы по воину 36-й осбр Граниту Писменову в музей Победы города Ташкента. Мы обратились к исследователю военной истории Андрею Мурылеву и "Парку Победы" в Ташкенте с просьбой организации выставки и создания книги о Ташкентском ВОКУ.

Помнят в Кыргызстане и подвиг воинов-узбеков, родившихся и призванных из Киргизской ССР, одна из школ например носит имя Героя Советского Союза Розы Азимовой.

Сейчас Поисковое движение "Наша Победа -Биздин Жениш" инициировало открытие мемориальной доски летчику, уроженцу города Токмака. Герой с детства грезил небом, хотел летать. Еще до войны он посещал аэроклуб. Потом на фронте служил авиаразведчиком - то есть летал в тыл для фотографирования позицией врага. Еще при жизни награжден двумя орденами - Отечественной войны и Красной Звезды, а потом самолет его был сбит и он попал в лагерь для военнопленных Люфтваффе. Совершил побег вместе со своими товарищами во время транспортировки пленных из одного лагеря в другой, из 33 бежавших 31 военнопленный были пойманы и направлены в лагерь "Дахау". Но даже там, когда их повели на казнь, они напали на охранников - и связанные смогли уничтожить трех надзирателей. Герои были расстреляны. Их назвали "Взлетевшие над "Дахау".


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URL: https://www.vb.kg/417660
Теги:
ВОВ, Узбекистан, Кыргызстан, Светлана Лаптева, поиски
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