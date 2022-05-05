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Сегодня в 12 часов смотрите продолжение футбольного турнира "Мурас"

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 5 мая, на телеканалах КТРК и КТРК-спорт смотрите продолжение дружеского футбольного турнира "Мурас". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, вчера в столице стартовал дружеский футбольный турнир "Мурас" с участием команды администрации президента во главе с Садыром Жапаровым. Спортивное мероприятие было организовано по инициативе Кыргызского футбольного союза и администрации главы государства.

Всего в турнире принимают участие 12 команд. Это команды: администрации президента, Жогорку Кенеша, ветеранов отечественного футбола, представителей дипломатического корпуса и духовенства, руководителей органов местного самоуправления, представители сферы здравоохранения и образования, представители средств массовой информации и спортивных федераций, бизнес-сообщества и деятелей культуры.

По итогам групповых и четвертьфинальных игр в полуфинал турнира вышли: команды "Президенттин администрациясы", "Алга", "Жогорку Кеңеш" и "Ыйман". Сегодня состязания продолжатся и мы узнаем, кто станет победителем.

Начало прямой трансляции на телеканалах КТРК и КТРК-спорт в 12 часов.


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URL: https://www.vb.kg/417665
Теги:
президент, турнир, футбол, Бишкек, Садыр Жапаров
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