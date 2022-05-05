В Кыргызстане на 5 мая новых случаев заражения COVID-19 не выявлено

В Кыргызстане на 5 мая новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией не зарегистрировано. Об этом сообщает Минздрав.

За весь период пандемии было зарегистрировано - 200 993 случая заражения COVID-19.

За последние сутки по республике от COVID-19 выздоровевших не было.

За весь период выздоровели – 196 406 человек.

Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано. Всего за весь период скончался – 2991 человек.

На сегодняшний день на стационарном лечении по республике пациентов нет, на амбулаторном лечении находятся 4 человека.