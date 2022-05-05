ЦИК поздравляет кыргызстанцев с Днем Конституции Кыргызской Республики

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поздравляет кыргызстанцев с Днем Конституции Кыргызской Республики.

vb.kg приводит весь текст поздравления Центризбиркома.

"В Конституции Кыргызской Республики закреплены суверенитет и независимость страны, права и свободы человека признаются высшей ценностью, заложены правовые основы демократического государства.

Конституция определяет важный принцип народовластия: народ Кыргызстана является единственным источником государственной власти и осуществляет свою власть непосредственно на выборах и референдумах, а также через систему государственных органов и органов местного самоуправления на основе Конституции и законов.

Основной закон Кыргызской Республики также установил основы демократической избирательной системы, где выборы являются свободными и проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного права.

Меры, принятые в рамках проведенной избирательной реформы, позволили обеспечить условия для свободного волеизъявления граждан, закрепленного Конституцией Кыргызской Республики, что является важным достижением нашей страны на пути демократического развития.

ЦИК будет прилагать все усилия для дальнейшего совершенствования реализации норм Конституции и избирательных прав граждан.

Уважаемые кыргызстанцы!

Желаем вам здоровья и благополучия, мира и согласия, радости и успехов во всех начинаниях, единства и процветания нашей страны!" - говорится в сообщении.