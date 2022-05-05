Потомки героев-кыргызстанцев примут участие в шествии "Бессмертного полка"

9 мая потомки героев-кыргызстанцев примут участие в традиционном шествии "Бессмертного полка" в столице республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Кыргызстана.

В мероприятии в колонне пройдут воспитанники Кыргызского национального военного лицея имени Героя Советского Союза Даира Асанова, личный состав легендарной дивизии имени Героя Советского Союза Ивана Панфилова, курсанты Военного института Вооруженных сил Кыргызской Республики имени Героя Советского Союза Калийнура Усенбекова. Рядом с ними продут и ветераны Вооруженных сил нашей страны.