Погода
$ 83.28 - 84.27
€ 84.74 - 85.74

Потомки героев-кыргызстанцев примут участие в шествии "Бессмертного полка"

303  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

9 мая потомки героев-кыргызстанцев примут участие в традиционном шествии "Бессмертного полка" в столице республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Кыргызстана.

В мероприятии в колонне пройдут воспитанники Кыргызского национального военного лицея имени Героя Советского Союза Даира Асанова, личный состав легендарной дивизии имени Героя Советского Союза Ивана Панфилова, курсанты Военного института Вооруженных сил Кыргызской Республики имени Героя Советского Союза Калийнура Усенбекова. Рядом с ними продут и ветераны Вооруженных сил нашей страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417670
Теги:
9 Мая, праздник, Бишкек, Бессмертный полк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  