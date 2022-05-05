Сегодня - Международный день акушерки

5 мая отмечается Международный день акушерки. Накануне в кыргызской столице Министерство здравоохранения вместе с Кыргызским Альянсом акушеров провели торжественное мероприятие, приуроченное к этому празднику. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В событии приняли участие представители Министерства здравоохранения, ВОЗ, фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

На торжественном собрании говорили о состоянии акушерства в мире, работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, цифровых решениях проблем. Также накануне профессионального праздника состоялось вручение наград от Минздрава. Чествовали победителей конкурса "Моя профессия Акушерка-2022".