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Сегодня - Международный день акушерки

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- Анастасия Карелина
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5 мая отмечается Международный день акушерки. Накануне в кыргызской столице Министерство здравоохранения вместе с Кыргызским Альянсом акушеров провели торжественное мероприятие, приуроченное к этому празднику. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В событии приняли участие представители Министерства здравоохранения, ВОЗ, фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

На торжественном собрании говорили о состоянии акушерства в мире, работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, цифровых решениях проблем. Также накануне профессионального праздника состоялось вручение наград от Минздрава. Чествовали победителей конкурса "Моя профессия Акушерка-2022".


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URL: https://www.vb.kg/417676
Теги:
Минздрав, праздник, Кыргызстан, медицина, медики
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