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Пункты пропуска приведут в соответствие с требованиями ЕАЭС

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- Анастасия Карелина
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Первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев провел совещание по улучшению таможенной инфраструктуры пропускных пунктов на границе Евразийского экономического союза в части их приведения в полное соответствие с требованиями интеграционного объединения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе совещания собравшиеся заслушали представителей Государственной таможенной службы.

По итогам совещания Арзыбек Кожошев дал ряд поручений. В том числе - утвердить план мероприятий по приведению таможенных пунктов пропуска в полное соответствие с требованиями ЕАЭС и провести совместный двухэтапный их мониторинг. Профильным госорганам поручено оказать полное содействие в реализации указанных мероприятий.

Первый зампред кабмина подчеркнул необходимость своевременного исполнения всех поручений, отметив персональную ответственность руководителей министерств и ведомств.


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URL: https://www.vb.kg/417677
Теги:
граница, ЕАЭС, Кабинет министров
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