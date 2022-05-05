Пункты пропуска приведут в соответствие с требованиями ЕАЭС

Первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев провел совещание по улучшению таможенной инфраструктуры пропускных пунктов на границе Евразийского экономического союза в части их приведения в полное соответствие с требованиями интеграционного объединения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе совещания собравшиеся заслушали представителей Государственной таможенной службы.

По итогам совещания Арзыбек Кожошев дал ряд поручений. В том числе - утвердить план мероприятий по приведению таможенных пунктов пропуска в полное соответствие с требованиями ЕАЭС и провести совместный двухэтапный их мониторинг. Профильным госорганам поручено оказать полное содействие в реализации указанных мероприятий.

Первый зампред кабмина подчеркнул необходимость своевременного исполнения всех поручений, отметив персональную ответственность руководителей министерств и ведомств.