Глава Верховного суда Базарбеков поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции:

"От имени судебной системы и от себя лично поздравляю вас с одним из главных праздников нашей страны – Днем Конституции Кыргызской Республики.

Для многонационального народа нашей республики Конституция стала большим достижением на пути формирования современного правового, демократического государства.

Основной закон, являясь гарантом прав и свобод каждого кыргызстанца, стал реально действующим инструментом преобразований, движения вперед. Конституция позволяет нам строить стабильное правовое государство.

В соответствии с Конституцией права и свободы человека и гражданина определяют смысл и содержание государственной деятельности. Она обеспечивает условия для дальнейшей работы по укреплению правового государства, обеспечению верховенства закона!

Поздравляю всех с этим важным праздником, желаю благополучия и процветания!".