Зайнидин Курманов: Я равнялся на Александра Македонского

Его называют политиком новой формации и культуры, в частности, за скромный образ жизни. Когда он занимал высокие должности, то всегда отказывался от различных привилегий. В настоящее время Зайнидин Курманов является проректором дипломатической академии министерства иностранных дел КР. Он встретил нас в кабинете со скромной обстановкой и предложил кофе, приготовленный своими руками. У нашего героя насыщенная биография, интеллигентная родословная. Его отец Карпек Курманов – был одним из основоположников национальной юридической науки Кыргызстана, его путь продолжили дети и внуки.

Зайнидин Карпекович Курманов - политик, историк, юрист, политолог, публицист, педагог и просветитель, автор философских афоризмов, торага Жогорку Кенеша (в 2009-2010 годах; доктор исторических наук, профессор, академик Академии истории и обществоведения Республики Казахстан.

Влияние отца

- Отец всегда наставлял нас на путь истинный и просил, чтобы я занялся изучением точных наук: физика, геометрия и математика. Обосновав это тем, что в будущем Кыргызстану потребуются инженеры, представители фундаментальных учений. Он говорил, что у него не было возможности учиться по этому направлению. Я же больше увлекался гуманитарными науками, в частности, любил историю. Отец хотел быть инженером и даже работал какое-то время на заводе Ленина, потом поступил в МВТУ имени Баумана. Но в условиях войны, репрессий, бесконечных тягот он был вынужден переезжать с места на место. Отец не смог нормально окончить школу. Наверное, ему хотелось, чтобы сын реализовал его мечту и стал представителем технической интеллигенции. Я не мог проигнорировать просьбу отца и стал заниматься конкретными науками, было сложно, но все же я смог достичь успехов. Когда окончил школу отец поменял свое решение и сказал, чтобы я шел по своему любимому направлению. Но благодаря тому, что я одновременно изучал гуманитарные и технические предметы, у меня сложилось системное мышление. Отец не был диктатором, у нас была либеральная, свободная атмосфера в семье. Мы жили очень скромно без излишеств. Отец говорил, что нужно хорошо выглядеть и полноценно питаться, остальное, по его мнению, было лишним. Он много путешествовал, был прогрессивным, веселым, положительным. Среди его друзей было много ученых, судьба его была не из легких, надеяться было не на кого. Все дяди по отцовской линии были репрессированы. Его отец Шамседин Курманов погиб в 1943 году при невыясненных обстоятельствах. Мы до сих не знаем, что же произошло на самом деле?

Отец прошел сложный путь

- Дедушка собрал всех своих родных и уехал в Кордай. Он думал, что если он переедет в Казахстан, то его никто не тронет, но увы именно там стал жертвой политических репрессий. Взрослых мужчин не осталось, только женщины и дети, и они вновь приехали в Кыргызстан. Когда отец приехал на родину после учебы в Ленинградском юридическом институте имени Калинина, генеральный прокурор Киргизской ССР Алексей Романов назначил его на должность начальника отдела по надзору за органами милиции прокуратуры Киргизской и прокуратуры Фрунзенской области Киргизской ССР. Романов был рад, что в прокуратуре будет работать кыргыз с высшим юридическим образованием. В адрес папы постоянно писали доносы, что он сын врага народа, и не достоин занимать высокий пост. Отец несмотря на то, что безукоризненно выполнял свои обязанности, не хотел подставлять руководство и написал заявление об уходе. Генпрокурор планировал перевести его в Ош, тогда отец сказал ему, что он плохо знает наших, что они везде его найдут. Далее его жизнь была связана с юридической наукой, где он добился больших успехов.

Казахские корни

- Когда родители встретились, мама училась на факультете иностранных языков Женпеда (ныне КГУ имени Арабаева). После замужества из–за того, что она не могла обучаться очно ей пришлось бросить учебу. Она какое-то время работала на фабрике ткачихой, как только появилась возможность заочно окончила юридический факультет и всю жизнь проработала по своей специальности. Мама была красивой женщиной, в чьих генах была кыргызская и казахская кровь. Ей отец был капитаном НКВД, который также погиб при невыясненных обстоятельствах. Бабушка Бийменова Капаш бежала в Кыргызстан в годы великого голода в Казахстане 1931-1932 годах. Через много лет она встретила свою родную сестренку, с которой потерялись в тяжелые дни, и родственная связь была вновь восстановлена.

Почему я выбрал историю?

- В детстве я хотел стать шофером, тогда легковых автомобилей было совсем мало. Немного повзрослев, хотел стать летчиком, космонавтом. Потом окончательно влюбился в историю, прочитав книгу французского писателя Эрнеста Д`Эрвильи "Приключения доисторического мальчика". Это интересная и увлекательная история мальчика и собаки, которые жили в доисторические времена. Я любил древнюю и отечественную историю. Хотел стать античным историком, но для этого требовалось знание латинского и древнегреческого языков. Такой возможности не было и поэтому я решил заняться археологией. Археологи жили в нечеловеческих условиях, в окружении всяких тарантул и змей, последних честно говоря не переношу. Потом уже окончательно решил заниматься общей историей, стал изучать жизнь мировых исторических личностей: Александра Македонского, Ганнибала, Спартака, Чингизхана и других. Книги, которые я читал, перечитывали мои родители, тогда их было не так-то легко найти. Отец тоже отлично знал историю, благодаря ему я, например, знаю своих 17 предков. Папа передал записи о нашей родословной мне, а я в свою очередь своим детям, чтобы они знали свое генеалогическое древо. Когда отцу исполнилось 85 лет, я предложил ему написать мемуары. По моей просьбе он выпустил книгу "Исповедь юриста", которую известный режиссер Болот Шамшиев прочитав, сказал: Почему я ее раньше не видел? Основываясь на события, описанные в книге, Шамшиев позже написал политический детектив "Эсимде", где прототипом главного героя был мой отец. Как он приезжает из Ленинграда, а в Киргизской ССР развивался бандитизм, преступность, наркомания и так далее. Я был потрясен и тогда Болот Толонович сказал, что описал лишь малую часть советских реалий. Отец был пионером по борьбе с наркоманией, открыто говорить об этой проблеме строго запрещалось. Поэтому у него было мало публикаций. До 91-го года его коллеги не знали, чем он занимался.

Мои учителя

- Я равнялся на Александра Македонского, Ганнибала, Юлия Цезаря, Жусупа Абдырахманова, Абдыкерима Сыдыкова. Я все время у них учился, в первую очередь простоте. Александр Македонский был простым и доступным, все тяготы войны переносил вместе с воинами его армии, они ему верили и уважали, для него не накрывали отдельный стол с яствами. Он доказывал свое величие поступками. Ганнибал был таким же и конечно на меня повлияло воспитание моего отца. Мои предки были кыргызскими аристократами, они служили для народа. Честно говоря, мне очень не нравится, когда человек, который немного взобравшись вверх, начинает вести себя чванно и высокомерно. Со школьных и студенческих лет дружу с Джоомартом Оторбаевым (экс-премьер-министр КР), Муратом Иманаливым (бывший министр МИД), сохранил с ними самые теплые товарищеские отношения. У меня немало друзей, преуспевших в разных сферах и оставшимися простыми ребятами, с которыми мы начинали свой жизненный путь.

Династия юристов

- Я повлиял на своих детей, чтобы он выбрали науку. "У нас научная династия, дедушке будет приятно, если вы продолжите его путь", - говорил я. Поэтому мы все пошли по его стопам. С супругой воспитали двоих детей, разница между ними 2 года. Я рано стал дедушкой, старшей внучке сейчас 23 года, она учится в Венгрии и в следующем году собирается поступить в аспирантуру.

Внедрил дух свободы в университете

- В 36 лет поступило предложение от Чинары Жакыповой, которая тогда возглавляла министерство образования, стать ректором Кыргызского государственного педагогического университета имени И. Арабаева. Вначале отказывался, в то время я занимался публицистикой и открывал темные страницы нашей отечественной истории, и мне это нравилось. Жакыпова помогла мне при защите кандидатской диссертации, потом докторской. Я знал, какой тип отношений должен быть в вузах, в то время они были "тюрьмами", когда отношения студента и преподавателя напоминали "господ и рабов". Это атмосфера душила меня,и я смог внедрить дух питерской свободы. Студенты меня любят, потому что я не навожу ужаса и страха. Я считаю их своими коллегами. Питерский вуз отличался тем, что он был со свободным посещением, даже в МГУ такого не было. Я ходил на те лекции, которые мне нравились, и у нас была возможность послушать выступления мировых лекторов.

Про Чинару Жакыпову

- Чинара Жакыпова необыкновенный человек, умная, прогрессивная, человек будущего. Она не вовремя родилась, ей нужно было родиться лет через 20 или 30, тогда бы наступило ее время. Она опережала эпоху, возможно из-за этого она не нашла себя в этой обстановке и стране. Ей был ближе Джордж Сорос, советником которого она долгое время работала. Быть рядом с Соросом столько лет это надо быть гением. Потому что, чтобы построить с ним небольшой диалог нужно быть очень эрудированным и начитанным человеком.

Я рад, что посвятил жизнь изучению истории человечества

-Я попробовал себя во многих ипостасях, но я больше историк, потому что это моя основная профессия. Именно с нее все началось и большинство моих работ посвящены ей. Современная наука становится с каждым разом все сложнее. Я вел 56 предметов и у каждой дисциплины есть своя методика и направление. Мои книги не увядающие и не теряют своей актуальности, Болот Шамшиев высоко оценил мои писательские труды. Я прожил достаточно яркую и насыщенную жизнь, о которой я не жалею. Только иногда приходят мысли, что можно было остаться в Петербурге, но это была бы совсем другая история…