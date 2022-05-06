Постояльцев и воспитанников соцучреждений ждут праздничные мероприятия

Для постояльцев и воспитанников социальных учреждений мэрия столицы подготовила праздничную программу, посвященную 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

6 мая в 14 часов в Городском геронтологическом центре "Ардагер" (улица Куренкеева, 89) пройдет концерт, посвященный 9 мая.

8 мая в 10 часов в БССУ (улица Абая, 93) также состоится праздничный концерт.

Праздничное мероприятие с участием воспитанников Центра адаптации в 10 часов 8 мая пройдет и на улице Курчатова, 70.

А в 11 часов 8 мая праздничное мероприятие с участием воспитанников Центра реинтеграции для несовершеннолетних детей "Айданек" пройдет в ЦРНД "Айданек" на улице Сатыбалдиева, 97.