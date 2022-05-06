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Постояльцев и воспитанников соцучреждений ждут праздничные мероприятия

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- Анастасия Карелина
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Для постояльцев и воспитанников социальных учреждений мэрия столицы подготовила праздничную программу, посвященную 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

6 мая в 14 часов в Городском геронтологическом центре "Ардагер" (улица Куренкеева, 89) пройдет концерт, посвященный 9 мая.

8 мая в 10 часов в БССУ (улица Абая, 93) также состоится праздничный концерт.

Праздничное мероприятие с участием воспитанников Центра адаптации в 10 часов 8 мая пройдет и на улице Курчатова, 70.

А в 11 часов 8 мая праздничное мероприятие с участием воспитанников Центра реинтеграции для несовершеннолетних детей "Айданек" пройдет в ЦРНД "Айданек" на улице Сатыбалдиева, 97.


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URL: https://www.vb.kg/417685
Теги:
9 Мая, концерт, праздник, мэрия
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