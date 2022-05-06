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В результате выстрелов узбекских пограничников погибли трое граждан КР

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- Назгуль Абдыразакова
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5 мая на кыргызско-узбекском участке государственной границы в местности Добо-Коргон сельской управы Актам Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничники ПВ СГБ Республики Узбекистан применили оружие в отношении трёх граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы Кыргызстана.

По ее данным, граждане КР А.К., 1974 г.р., А.Ж., 1998 г.р., и А.Ж., 2000 г.р., были ранены и доставлены в больницу Ала-Букинского района, где, не приходя в сознание, скончались от полученных пулевых ранений.

С целью выяснения обстоятельств инцидента пограничный представитель Кыргызской Республики по Ала-Букинскому направлению незамедлительно провел встречу с пограничным представителем Республики Узбекистан по Янги-Курганскому направлению.

Стороны договорились продолжить встречу 6 мая по итогам служебных расследований.

По факту произошедшего также оповещены взаимодействующие органы, начаты следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/417690
Теги:
погибшие, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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