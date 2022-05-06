5 мая в социальных сетях при поддержке ПРООН в рамках совместной инициативы ЕС-ООН "Луч света" опубликованы карточки, отражающие принятие закона о 30-процентной квоте в Конституции, с целью повышения осведомленности о роли женщин в политике и в законодательном процессе. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

По ее данным, в Жогорку Кенеше 21% из 90 депутатов составляют женщины. По 36 одномандатным округам была избрана лишь одна женщина-депутат.

По представленности женщин в парламенте Кыргызстан занимает последнее место среди стран Центральной Азии. В Узбекистане этот показатель составляет 32%, в Казахстане 27,1%, в Таджикистане 25,8% и в Туркменистане 25%.

По словам правозащитниц, с приходом женщин-депутатов в парламенте будут подниматься гендерные вопросы и принятые законы будут отвечать целям социального и гендерного равенства.

Справка: В 2005 году в парламенте Кыргызстана было нулевое представительство женщин. В результате женские движения подготовили предложения к закону и провели различные акции. В результате в Кыргызстане был принят закон о гендерных квотах.