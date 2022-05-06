В Саудовской Аравии проживают 600 граждан Кыргызстана

Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла КР в Королевстве Саудовская Аравия Улукбека Марипова с гражданами и студентами Кыргызстана, проживающими в городе Медине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече посол проинформировал граждан о принимаемых со стороны президента и кабинета министров мерах по социально-экономическому развитию КР, а также государственной политике по поддержке молодежи и образованию.

Граждане также были проинформированы о задачах, поставленных президентом перед Министерством иностранных дел и загранучреждениями страны по защите прав и интересов граждан Кыргызстана за рубежом.

В ходе встречи нашим гражданам и студентам предоставлены ответы на интересующие их вопросы, в том числе по образовательным документам.

Также прошли встречи посла с кыргызстанскими паломниками и представителями отечественных компаний, занимающихся вопросами организации Умры и Хаджа, в целях ознакомления с проблемными вопросами.

Справочно: на территории Королевства Саудовской Аравии проживают порядка 600 граждан КР, из которых более 230 являются студентами, в том числе семейные. Основное количество студентов обучается в известных университетах "Умм аль-Кураа" в г.Мекка, "Исламском университете" в г.Медина, университетах "Малик" и "Имам" в Эр-Рияде.