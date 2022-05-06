За неделю количество заражений COVID-19 во всем мире уменьшилось на 17%

В еженедельной сводке Всемирной организации здравоохранения, за неделю с 25 апреля по 1 мая количество заражений во всем мире уменьшилось на 17%, а число смертей снизилось на 3% по сравнению с предыдущей неделей (с 18 по 24 апреля). Но тем не менее, растет число стран, где выявлены различные подвиды омикрон-штамма коронавирусаю. Об этом сообщает штаб КР по COVID-19

Также согласно сведению организации, избыточная смертность от коронавирусной инфекции составило примерно 14,9 миллион человек. Иными словами, количество смертей прямо или косвенно связанных с болезнью составляет от 13,3 до 16,6 миллион человек. Данные представлены в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года. По словам экспертов, летальные исходы в 2020-2021 годах было выше среди мужчин (57%), чем среди женщин (43%).