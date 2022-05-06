В Оше задержали женщину, пытавшуюся продать огнестрельное оружие

5 мая в результате оперативных мероприятий, проведенных службой по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией УВД города Ош , стало известно о незаконном хранении гражданкой по имени "Н" огнестрельного оружия неустановленного образца. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в результате оперативных работ личность женщины установлена. Ей оказалась жительница Оша 1963 г.р., С-ва. Н. и она искала покупателя для продажи огнестрельного оружия неизвестного типа. Оперативники установили, что указанный выше неизвестный тип огнестрельного оружия она прятала в магазине, где она работала.

Она была задержана при попытке продажи нарезного, мелкокалиберного оружие марки "ТОЗ-16" калибра 5,6 мм за 90 тысяч сомов. Задержанная сказала, что огнестрельное оружие оставил ее покойный отец и что она намеревалась продать, потому что ей нужны были деньги.

На изъятое огнестрельное оружие назначены судебно-баллистические экспертизы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по полному, объективному и всестороннему расследованию обстоятельств преступления и установлению степень причастности владельца к огнестрельного оружия