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В Оше задержали женщину, пытавшуюся продать огнестрельное оружие

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- Назгуль Абдыразакова
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5 мая в результате оперативных мероприятий, проведенных службой по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией УВД города Ош , стало известно о незаконном хранении гражданкой по имени "Н" огнестрельного оружия неустановленного образца. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в результате оперативных работ личность женщины установлена. Ей оказалась жительница Оша 1963 г.р., С-ва. Н. и она искала покупателя для продажи огнестрельного оружия неизвестного типа. Оперативники установили, что указанный выше неизвестный тип огнестрельного оружия она прятала в магазине, где она работала.

Она была задержана при попытке продажи нарезного, мелкокалиберного оружие марки "ТОЗ-16" калибра 5,6 мм за 90 тысяч сомов. Задержанная сказала, что огнестрельное оружие оставил ее покойный отец и что она намеревалась продать, потому что ей нужны были деньги.

На изъятое огнестрельное оружие назначены судебно-баллистические экспертизы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по полному, объективному и всестороннему расследованию обстоятельств преступления и установлению степень причастности владельца к огнестрельного оружия


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URL: https://www.vb.kg/417698
Теги:
задержание, оружие, Ош, УВД
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